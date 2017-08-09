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Тодд Хейнс снимет документалку о группе Velvet Underground

9 августа
2017 год

Новости кино >>
9 августа 2017
Тодд Хейнс, автор фильмов «Бархатная золотая жила» и «Меня там нет», взялся за работу над документальной лентой о культовой рок-группе Velvet Underground, сообщает The Hollywood Reporter.

Тодд Хейнс снимет документалку о группе Velvet Underground

Фильм о группе продолжит цикл музыкальных проектов Хейнса, но лента об американских музыкантах для Хейнса станет первой в жанре документального кино. В картину войдут новые интервью с ныне живущими участниками коллектива и их современниками, заставшими пик популярности Velvet Underground в 1960-е годы. Тодд Хейнс обещает «визуально насыщенный» фильм, не забудет он и про Энди Уорхола, который в 1965 году стал менеджером группы.

Американская рок-группа Velvet Underground 1960-х и 1970-х годов стояла у истоков альтернативной и экспериментальной рок-музыки. Ключевые участники Velvet Underground — Лу Рид (ушёл из жизни в октябре 2013 года) и Джон Кейл, успешно построили и сольную карьеру после ухода из группы.
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Тодд Хейнс снимет документалку о группе Velvet Underground фотографии
Тодд Хейнс снимет документалку о группе Velvet Underground фотографии
Тодд Хейнс снимет документалку о группе Velvet Underground фотографии
Тодд Хейнс снимет документалку о группе Velvet Underground фотографии
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