Рут Негга отправится к звёздам вместе с Брэдом Питтом

Рут Негга
присоединилась к актёрскому составу научно-фантастического фильма Джеймса Грэя
«К звёздам», сообщает The Hollywood Reporter.
Ранее стало известно
, что главные роли в ленте исполнят Томми Ли Джонс
и Брэд Питт
. По сюжету, слегка аутичный космический инженер Рой Макбрайд (Питт) отправляется в космос на поиски отца (Джонс). Макбрайд старший более 20 лет назад покинул Землю в надежде обнаружить жизнь на планете Нептун, но миссия закончилась неудачно, а отец Роя так и не вернулся.
Детали картины пока не раскрываются, и не уточняется, какую именно роль исполнит Рут Негга. Съёмки фильма «К звёздам» стартуют в сентябре этого года.
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