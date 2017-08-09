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Вышел дублированный трейлер фильма Даррена Аронофски «мама!»

9 августа
2017 год

Новости кино >>
9 августа 2017
Вышел дублированный трейлер психологического триллера «мама!» режиссёра Даррена Аронофски, сообщает пресс-служба Централ Партнершип.



О сюжете картины известно довольно мало, синопсис гласит: «Отношения пары подвергаются испытанию, когда в их доме появляются незваные гости. Ситуация начинает быстро выходить из-под контроля».

Главные роли в ленте исполнили Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис и Мишель Пфайффер.

В российский прокат триллер «мама!» выйдет 14 сентября 2017 года.
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Вышел дублированный трейлер фильма Даррена Аронофски «мама!» фотографии
Вышел дублированный трейлер фильма Даррена Аронофски «мама!» фотографии
Вышел дублированный трейлер фильма Даррена Аронофски «мама!» фотографии
Вышел дублированный трейлер фильма Даррена Аронофски «мама!» фотографии
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