Вышел дублированный трейлер фильма Даррена Аронофски «мама!»

Вышел дублированный трейлер психологического триллера «мама!»
режиссёра Даррена Аронофски
, сообщает пресс-служба Централ Партнершип.
О сюжете картины известно довольно мало, синопсис гласит: «Отношения пары подвергаются испытанию, когда в их доме появляются незваные гости. Ситуация начинает быстро выходить из-под контроля»
.
Главные роли в ленте исполнили Дженнифер Лоуренс
, Хавьер Бардем
, Эд Харрис
и Мишель Пфайффер
.
В российский прокат триллер «мама!» выйдет 14 сентября 2017 года
.
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