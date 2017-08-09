Оператор Джон Бэйли выбран президентом Американской киноакадемии

Оператор Джон Бэйли
выиграл выборы президента Академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премию «Оскар», об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.
Бэйли сменит на этом посту Шерил Бун Айзекс
, которая занимала должность президента максимальный четырёхлетний срок. При участии Айзекс в «оскаровскую» политику были внесены существенные изменения, в том числе, Академия прислушалась к критике того, что чаще всего на премию номинируют «белых» актёров, и в 2017 году среди номинантов был большой процент чёрнокожих знаменитостей.
74-летний Бэйли известен по работе над фильмами «Американский жиголо»
, «День сурка»
, «Лучше не бывает»
. Любопытно, что у Бэйли нет ни одной номинации на«Оскар». Кроме того, Джон Бэйли четырнадцать лет входит в Совет правления Американской киноакадемии и представляет операторский департамент.
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