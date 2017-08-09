Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили

Фильм получил призы 28 фестиваля «Кинотавр» за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу, а также был тепло принят на Берлинском кинофестивале после показа в рамках программы «Панорама».
Сюжет основан на реальных событиях, произошедший в советской Грузии в начале 80-х за несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее - у них, было все, кроме свободы. Шесть парней и одна девушка ввязываются в рискованное дело и решают угнать самолёт с целью побега из СССР.
Триллер «Заложники» выходит в российский прокат 21 сентября.
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