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Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили

9 августа
2017 год

Новости кино >>
9 августа 2017
В Сети появился официальный трейлер нового фильма Резо Гигинеишвили «Заложники», сообщает пресс-служба Централ Партнершип.



Фильм получил призы 28 фестиваля «Кинотавр» за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу, а также был тепло принят на Берлинском кинофестивале после показа в рамках программы «Панорама».

Сюжет основан на реальных событиях, произошедший в советской Грузии в начале 80-х за несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее - у них, было все, кроме свободы. Шесть парней и одна девушка ввязываются в рискованное дело и решают угнать самолёт с целью побега из СССР.

Триллер «Заложники» выходит в российский прокат 21 сентября.
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Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили фотографии
Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили фотографии
Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили фотографии
Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили фотографии
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№ 1
khazad_dum   9.08.2017 - 15:53
А "Взбесившийся автобус" разве не про то же самое? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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