Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили

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Рут Негга отправится к звёздам вместе с Брэдом Питтом

Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве

«Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна». Дастину Хоффману - 80 лет!

Тьерри Фремо: «Люмьеры были не только изобретателями кино, но еще и настоящими режиссерами»

Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.

Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман

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#мненедали: Может ли российское кино существовать без господдержки?

Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.