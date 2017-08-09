Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена

Селена Гомес
, Эль Фаннинг
и Тимоти Чаламет
привнесут свою юность и красоту в новый фильм режиссёра Вуди Аллена
, сообщает Variety.
О новом проекте пока известно крайне мало: картину снимают для Amazon Studios, но ни название, ни сюжет пока не раскрываются. Кого сыграют молодые актёры, тоже не уточняется.
Вуди Аллен не в первый раз сотрудничает с Amazon Studios: равнее компания финансировала его фильм «Светская жизнь»
и сериал «Кризис в шести сценах». Сейчас режиссёр работает вместе с Amazon Studios над лентой «Колесо Чудес»
, американский релиз которой запланирован на 1 декабря 2017 года.
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