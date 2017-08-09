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Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена

9 августа
2017 год

Новости кино >>
9 августа 2017
Селена Гомес, Эль Фаннинг и Тимоти Чаламет привнесут свою юность и красоту в новый фильм режиссёра Вуди Аллена, сообщает Variety.

Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена

О новом проекте пока известно крайне мало: картину снимают для Amazon Studios, но ни название, ни сюжет пока не раскрываются. Кого сыграют молодые актёры, тоже не уточняется.

Вуди Аллен не в первый раз сотрудничает с Amazon Studios: равнее компания финансировала его фильм «Светская жизнь» и сериал «Кризис в шести сценах». Сейчас режиссёр работает вместе с Amazon Studios над лентой «Колесо Чудес», американский релиз которой запланирован на 1 декабря 2017 года.
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Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена фотографии
Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена фотографии
Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена фотографии
Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена фотографии
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