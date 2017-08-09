Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое»

Милла Йовович
находится на завершающей стадии переговоров с продюсерами фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы». 41-летней актрисе предложили роль главной злодейки в новой экранизации комикса, сообщает Deadline.
Йовович может примерить роль Кровавой королевы в перезапуске франшизы
. Премьера нового фильма о Хеллбое должна состояться уже в 2018 году. Режиссёром проекта выступает Нил Маршалл
. Гильермо дель Торо
, снявший две первых ленты о Хеллбое, отказался возвращаться к работе над серией.
На главные роли в перезапуске уже утверждены Дэвид Харбор
, который сыграет Хеллбоя, и Йэн МакШейн
, ему досталась роль профессора Брума.
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