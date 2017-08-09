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Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое»

9 августа
2017 год

Новости кино >>
9 августа 2017
Милла Йовович находится на завершающей стадии переговоров с продюсерами фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы». 41-летней актрисе предложили роль главной злодейки в новой экранизации комикса, сообщает Deadline.

Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое»

Йовович может примерить роль Кровавой королевы в перезапуске франшизы. Премьера нового фильма о Хеллбое должна состояться уже в 2018 году. Режиссёром проекта выступает Нил Маршалл. Гильермо дель Торо, снявший две первых ленты о Хеллбое, отказался возвращаться к работе над серией.

На главные роли в перезапуске уже утверждены Дэвид Харбор, который сыграет Хеллбоя, и Йэн МакШейн, ему досталась роль профессора Брума.
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Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое» фотографии
Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое» фотографии
Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое» фотографии
Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое» фотографии
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№ 1
Autumn (Н-ск)   9.08.2017 - 19:23
Смотреть точно не буду (ибо комиксы - это не моё), но удачи Милле желаю. Ценю её за другие роли. читать далее>>
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