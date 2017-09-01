ревью

Новости театра Лишь бы хватило силенок и веры. МХТ открыл 120 сезон. Олег Павлович Табаков рассказал о планах на юбилейный сезон театра.

Новости кино Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2» В широком прокате российский анимационный фильм появится через несколько месяцев.

Новости кино В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского Выставка откроется 20 сентября.

Новости театра Александринский театр открывает новый сезон Премьерным спектаклем 262-го сезона станет «Оптимистическая трагедия».

Рецензии на фильмы Пан макабр: «Гоголь. Начало» как зеркало российской сериальной индустрии Александр Петров в парике великого писателя борется с нечистью

Ролики фильмов "Путеводная звезда" Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир.

Интервью Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут» Продюсеры киносериала «Гоголь» о том, как правильно переупаковывать классику для современного зрителя