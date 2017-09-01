В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского

В Русском музее 20 сентября откроется выставка «Андрей Тарковский
. Художник пространства», посвящённая 85-летнему юбилею со дня рождения известного режиссёра. Новость сообщает пресс-служба музея.
На выставке будут собраны архивные и документальные материалы, творческие работы коллег и сподвижников, художников и фотографов, работавших и друживших с Тарковским, в разные годы поддерживавших его и составлявших круг его профессионального и творческого общения. Это разнообразный по форме материал: сценарии, письма, сценография и эскизы к костюмам и декорациям, плакаты и документальные фильмы.
Экспозиция развернется в Строгановском дворце. Выставка продлится до 20 ноября.
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