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В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского

1 сентября
2017 год

Новости кино >>
1 сентября 2017
В Русском музее 20 сентября откроется выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства», посвящённая 85-летнему юбилею со дня рождения известного режиссёра. Новость сообщает пресс-служба музея.

В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского

На выставке будут собраны архивные и документальные материалы, творческие работы коллег и сподвижников, художников и фотографов, работавших и друживших с Тарковским, в разные годы поддерживавших его и составлявших круг его профессионального и творческого общения. Это разнообразный по форме материал: сценарии, письма, сценография и эскизы к костюмам и декорациям, плакаты и документальные фильмы.

Экспозиция развернется в Строгановском дворце. Выставка продлится до 20 ноября.
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В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского фотографии
В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского фотографии
В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского фотографии
В Русском музее пройдёт выставка в честь 85-летия со дня рождения Андрея Тарковского фотографии
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