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Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2»

1 сентября
2017 год

Новости кино >>
1 сентября 2017
У мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова», снятого киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году, появилось продолжение. Новость сообщает пресс-служба Wizart Animation, занимавшаяся производством второй части.

Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2»

Предпоказ мультфильма состоялся в Воронеже 31 августа, перед Днём знаний. В широком прокате 12-минутный 3D-мультфильм появится через несколько месяцев. Проект был создан на базе воронежского филиала студии Wizart Animation по инициативе губернатора Воронежской области А.В. Гордеева.

Продолжение мультфильма повествует о новых приключениях котёнка с улицы Лизюкова. На этот раз мечты приводят главного героя Василия и его друга, щенка Бульку, из заснеженного Воронежа в солнечную Австралию. Там главных героев ждут приключения и опасности.

Создатели сиквела «Котёнка с улицы Лизюкова» пообещали, что постараются максимально сохранить стилистику первого «Котёнка». Кстати, известную песню из мультфильма, которую написал Владимира Мигуля, «Если вы котёнок», вновь исполнит его вдова Марина Мигуля.

Особое место в мультфильме занимает Воронеж, ведь «Котёнок 2» призван привлечь дополнительное внимание к городу, в том числе среди туристов. В анимационном проекте можно будет увидеть узнаваемые места современного Воронежа, среди которых Адмиралтейская площадь, Гото Предестинация, памятник Белому Биму Черное ухо и другие.
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Котёнок с улицы Лизюкова

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Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2» фотографии
Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2» фотографии
Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2» фотографии
Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2» фотографии
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