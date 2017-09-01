Закончена работа над мультфильмом «Котёнок с улицы Лизюкова 2»

У мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова»
, снятого киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году, появилось продолжение. Новость сообщает пресс-служба Wizart Animation, занимавшаяся производством второй части.
Предпоказ мультфильма состоялся в Воронеже 31 августа, перед Днём знаний. В широком прокате 12-минутный 3D-мультфильм появится через несколько месяцев. Проект был создан на базе воронежского филиала студии Wizart Animation по инициативе губернатора Воронежской области А.В. Гордеева
.
Продолжение мультфильма повествует о новых приключениях котёнка с улицы Лизюкова. На этот раз мечты приводят главного героя Василия и его друга, щенка Бульку, из заснеженного Воронежа в солнечную Австралию. Там главных героев ждут приключения и опасности.
Создатели сиквела «Котёнка с улицы Лизюкова» пообещали, что постараются максимально сохранить стилистику первого «Котёнка». Кстати, известную песню из мультфильма, которую написал Владимира Мигуля, «Если вы котёнок», вновь исполнит его вдова Марина Мигуля.
Особое место в мультфильме занимает Воронеж, ведь «Котёнок 2» призван привлечь дополнительное внимание к городу, в том числе среди туристов. В анимационном проекте можно будет увидеть узнаваемые места современного Воронежа, среди которых Адмиралтейская площадь, Гото Предестинация, памятник Белому Биму Черное ухо и другие.
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