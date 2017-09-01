HBО анонсировал третий сезон «Настоящего детектива»

Телеканал HBO официально анонсировал третий сезон сериала «Настоящий детектив»
, об этом сообщает Deadline.
Создатели сериала также немного рассказали о будущем сезоне и о том, чего стоит ожидать поклонникам. Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк. СОтмечается, что сюжет будет крутиться вокруг какой-то тайны, последствия которой разыграются аж в трёх временных периодах.
Уже известно, что работает над написанием сценария только Ник Пиццолатто
, который также является и создателем сериала. HBO обещает поклонникам возвращение звёзд первого сезона Мэттью Макконахи
и Вуди Харрельсона
. К актёрскому составу присоединится Махершал Али
.
Дата премьеры нового сезона пока не уточняется.
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