Киану Ривз и Вайнона Райдер сыграют в романтической комедии

Голливудские актёры Киану Ривз
и Вайнона Райдер
подписались на участие в романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба», сообщает Deadline.
Над фильмом работает бывший сценарист и исполнительный продюсер сериала «Без ума от тебя» Виктор Левин
. По сюжету, два довольно-таки жалких и несчастливых героя приезжают на свадьбу в качестве гостей. За время праздничного уикенда мужчина и женщина, ставшие изгоями на празднике, влюбляются друг в друга.
К слову, для Ривза и Райдер это будет уже третий совместный проект после «Дракулы»
и «Помутнения»
.
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