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Киану Ривз и Вайнона Райдер сыграют в романтической комедии

1 сентября
2017 год

Новости кино >>
1 сентября 2017
Голливудские актёры Киану Ривз и Вайнона Райдер подписались на участие в романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба», сообщает Deadline.

Киану Ривз и Вайнона Райдер сыграют в романтической комедии

Над фильмом работает бывший сценарист и исполнительный продюсер сериала «Без ума от тебя» Виктор Левин. По сюжету, два довольно-таки жалких и несчастливых героя приезжают на свадьбу в качестве гостей. За время праздничного уикенда мужчина и женщина, ставшие изгоями на празднике, влюбляются друг в друга.

К слову, для Ривза и Райдер это будет уже третий совместный проект после «Дракулы» и «Помутнения».
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Киану Ривз и Вайнона Райдер сыграют в романтической комедии фотографии
Киану Ривз и Вайнона Райдер сыграют в романтической комедии фотографии
Киану Ривз и Вайнона Райдер сыграют в романтической комедии фотографии
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