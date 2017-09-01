«Аритмия» стала триумфатором фестиваля «Край света»

1 сентября в Чехов-центре состоялась церемония закрытия 7 СМКФ «Край света». На мероприятии были названы победители и призёры фестиваля.
Безусловным триумфатором киносмотра стала драма «Аритмия» Бориса Хлебникова
. Лента получила главный приз, а также одержала победу в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Лучшая мужская роль» (Александр Яценко
).
Лучшей режиссёрской работой признана картина «Заложники» Резо Гигинеишвили
: постановщик получил приз за умение собрать все компоненты фильма воедино. Обладательницей приза за лучшую женскую роль стала Зузана Кронерова
- звезда ленты «Женщина со льдом».
Специальный приз жюри «За лучшую комедию о жизни в искусстве» получил фильм «Почётный гражданин»
. Приз мэра вручен фильму «В объятиях моря» режиссёра Дмитрия Моисеева.
Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» проходил с 25 августа по 1 сентября. Вниманию зрителей было представлено более 60 фильмов, 10 из которых вошли в конкурсную программу и боролись за главный приз - 1 миллион рублей.
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