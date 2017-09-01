Вышел второй трейлер блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк»

Вышел второй дублированный трейлер фантастического блокбастера Marvel и Disney «Тор: Рагнарёк».
Поклонники ждали продолжение истории про скандинавского небожителя Тора 4 года. По сюжету, Тор возвращается в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности. Герой обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить войну, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров.
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