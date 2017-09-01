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Вышел второй трейлер блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк»

1 сентября
2017 год

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1 сентября 2017
Вышел второй дублированный трейлер фантастического блокбастера Marvel и Disney «Тор: Рагнарёк».


Поклонники ждали продолжение истории про скандинавского небожителя Тора 4 года. По сюжету, Тор возвращается в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности. Герой обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить войну, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров.

Главные роли в новом фильме исполнили Крис Хэмсворт, Том Хиддлстон и Кейт Бланшетт.
Российкая премьера блокбастера «Тор: Рагнарёк» назначена на 2 ноября.
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Вышел второй трейлер блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк» фотографии
Вышел второй трейлер блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк» фотографии
Вышел второй трейлер блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк» фотографии
Вышел второй трейлер блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк» фотографии
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