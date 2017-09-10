Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии

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Новости кино Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра Британец снимется в экранизации мемуаров молодого писателя.

Новости кино Вышел новый трейлер фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» Лента была удостоена приза на прошедшем Венецианском кинофестивале.

Обзор сериалов Не переключайтесь: 12 самых интригующих иностранных сериалов осени Сериал Дэвида Финчера, новый «Звездный путь», пародия на него, экранизация отличного комикса и многое другое

Фестивальная колонка Венеция-2017: Форма воды и вода формы 74-й Венецианский кинофестиваль, который закроется в субботу, можно назвать добротным, но не более того

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