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Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии

10 сентября
2017 год

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10 сентября 2017
Прошла церемония закрытия XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок», который проходил в Анапе с 3 по 9 сентября. Главный приз фестиваля, «Золотую лозу» за лучший полнометражный фильм, получила якутская мелодрама «Кэрэл – невидимая красота», режиссёры Илья Портнягин и Валентин Макаров. Об этом сообщает корреспондент Kino-Teatr.ru.

Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии

Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино получили Ивана Качалин, Денис Колонтай и Дмитрий Глазовский за фильм «Странник». Приз за лучший сценарий в полнометражном кино вручили Айдару Акманову за фильм «Из Уфы с любовью».

Приз им. Княжинского за лучшую операторскую работу в полнометражном кино получил Фёдор Стручев, картина «Эластико».

Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии

Призом за лучшую мужскую роль в полнометражном кино наградили Дмитрия Власкина, «Эластико». Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино достался Елене Нестеровой и Виталии Еньшиной, фильм «Язычники».

В конкурсе короткометражного фильма главный приз достался фильму «Лучшее. От первого лица», режиссёра Александра Цоя. В конкурсе документальных фильмов приза жюри удостоилась картина «Бриллианты для моих муравьев», режиссёр Карина Виленкина.
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Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии фотографии
Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии фотографии
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