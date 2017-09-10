Главный приз фестиваля «Киношок» получил фильм из Якутии

Прошла церемония закрытия XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок»
, который проходил в Анапе с 3 по 9 сентября. Главный приз фестиваля, «Золотую лозу» за лучший полнометражный фильм, получила якутская мелодрама «Кэрэл – невидимая красота», режиссёры Илья Портнягин и Валентин Макаров
. Об этом сообщает корреспондент Kino-Teatr.ru.
Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино получили Ивана Качалин
, Денис Колонтай и Дмитрий Глазовский
за фильм «Странник»
. Приз за лучший сценарий в полнометражном кино вручили Айдару Акманову за фильм «Из Уфы с любовью».
Приз им. Княжинского за лучшую операторскую работу в полнометражном кино получил Фёдор Стручев
, картина «Эластико»
.
Призом за лучшую мужскую роль в полнометражном кино наградили Дмитрия Власкина
, «Эластико». Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино достался Елене Нестеровой
и Виталии Еньшиной
, фильм «Язычники»
.
В конкурсе короткометражного фильма главный приз достался фильму «Лучшее. От первого лица», режиссёра Александра Цоя. В конкурсе документальных фильмов приза жюри удостоилась картина «Бриллианты для моих муравьев», режиссёр Карина Виленкина.
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