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Вышел новый трейлер фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»

10 сентября
2017 год

Новости кино >>
10 сентября 2017
Вышел трейлер новой комедии Мартина МакДоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури», сообщает компания Двадцатый век Фокс СНГ.

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Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города принимает новые масштабы.

Буквально вчера, 9 сентября, стало известно, что фильм был удостоен приза Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий.

Премьера картины в России намечена на 1 февраля 2018 года.
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Вышел новый трейлер фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» фотографии
Вышел новый трейлер фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» фотографии
Вышел новый трейлер фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» фотографии
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