Вышел новый трейлер фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»

Вышел трейлер новой комедии Мартина МакДоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
, сообщает компания Двадцатый век Фокс СНГ.
Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города принимает новые масштабы.
Буквально вчера, 9 сентября, стало известно
, что фильм был удостоен приза Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий.
Премьера картины в России намечена на 1 февраля 2018 года
.
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