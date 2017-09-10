Спайк Ли и Джордан Пил снимут триллер «Чёрный клановец»

Спайк Ли
и Джордан Пил
объединятся для создания триллера «Чёрный клановец» (Black Klansman), сообщает Variety.
В центре сюжета правдивая история чернокожего офицера полиции Рона Стэйллворта, который в 1978 году успешно внедрился в Ку-клукс-клан Колорадо Спрингс. Находчивый представитель закона по телефону притворился белым расистом, умудрился стать главой местного ККК и саботировать их деятельность изнутри. На встречи Рон посылал вместо себя белого копа.
В основу сценария лягут мемуары Стэйллворта. Спайк Ли срежиссирует картину, а Джордан Пил - автор обласканного критиками триллера «Прочь»
- займётся продюсериванием.
Главную роль в фильме исполнит сын Дензела Вашингтона
, Джон Дэвид Вашингтон
.
Сроки работ над фильмом не уточняются.
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