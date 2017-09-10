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Спайк Ли и Джордан Пил снимут триллер «Чёрный клановец»

10 сентября
2017 год

Новости кино >>
10 сентября 2017
Спайк Ли и Джордан Пил объединятся для создания триллера «Чёрный клановец» (Black Klansman), сообщает Variety.

Спайк Ли и Джордан Пил снимут триллер «Чёрный клановец»

В центре сюжета правдивая история чернокожего офицера полиции Рона Стэйллворта, который в 1978 году успешно внедрился в Ку-клукс-клан Колорадо Спрингс. Находчивый представитель закона по телефону притворился белым расистом, умудрился стать главой местного ККК и саботировать их деятельность изнутри. На встречи Рон посылал вместо себя белого копа.

В основу сценария лягут мемуары Стэйллворта. Спайк Ли срежиссирует картину, а Джордан Пил - автор обласканного критиками триллера «Прочь» - займётся продюсериванием.

Главную роль в фильме исполнит сын Дензела Вашингтона, Джон Дэвид Вашингтон.

Спайк Ли и Джордан Пил снимут триллер «Чёрный клановец»

Сроки работ над фильмом не уточняются.
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Спайк Ли и Джордан Пил снимут триллер «Чёрный клановец» фотографии
Спайк Ли и Джордан Пил снимут триллер «Чёрный клановец» фотографии
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