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Сет Роген снимет сериал по комиксу «Пацаны»

10 сентября
2017 год

Новости кино >>
10 сентября 2017
Сет Роген и Эван Голдберг, вместе работавшие над сериалом «Проповедник», готовят экранизацию другого мрачного комикса Гарта Энниса, «Пацаны» (The Boys). Об этом стало известно ещё в апреле, и вот сейчас сообщается, что Amazon запускает сериал в работу.

Сет Роген снимет сериал по комиксу «Пацаны»

Комикс рассказывает про мир супергероев, которые зазнались из-за своего звёздного статуса. Их безответственность привела к тому, что безопасность человечества стала под угрозой. ЦРУ создают спецотряд, который устраняет отбившихся от рук героев в трико.

Если сценарий будущего сериала одобрят создатели, то Роген и Голдберг смогут приступить к съёмкам первого сезона, они выступят в качестве исполнительных продюсеров и режиссёров. Производственный процесс курируют Sony Pictures TV, Point Grey и Original Film.
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Сет Роген снимет сериал по комиксу «Пацаны» фотографии
Сет Роген снимет сериал по комиксу «Пацаны» фотографии
Сет Роген снимет сериал по комиксу «Пацаны» фотографии
Сет Роген снимет сериал по комиксу «Пацаны» фотографии
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