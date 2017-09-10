Сет Роген снимет сериал по комиксу «Пацаны»

Сет Роген
и Эван Голдберг
, вместе работавшие над сериалом «Проповедник»
, готовят экранизацию другого мрачного комикса Гарта Энниса, «Пацаны» (The Boys). Об этом стало известно ещё в апреле, и вот сейчас сообщается, что Amazon запускает сериал в работу.
Комикс рассказывает про мир супергероев, которые зазнались из-за своего звёздного статуса. Их безответственность привела к тому, что безопасность человечества стала под угрозой. ЦРУ создают спецотряд, который устраняет отбившихся от рук героев в трико.
Если сценарий будущего сериала одобрят создатели, то Роген и Голдберг смогут приступить к съёмкам первого сезона, они выступят в качестве исполнительных продюсеров и режиссёров. Производственный процесс курируют Sony Pictures TV, Point Grey и Original Film.
обсуждение >>