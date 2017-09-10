Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра

Бенедикт Камбербэтч
в новом фильме сыграет роль цыгана-боксёра, сообщает агентство Press Association.
Фильм под названием «Цыганёнок» будет снят на основе двух автобиографичных бестселлеров молодого писателя Майки Уолша
«Цыганёнок» и «Цыганёнок: в бегах». В них автор описывает своё детство и молодость, и боксёрские матчи без перчаток, в которых он принимал участие.
Камбербэтч сыграет отца главного героя, Франка, который просто помешан на боксе. Франк всегда надеялся, что сын продолжит бойцовские традиции семьи и возлагал на отпрыска большие надежды.
«Меня сразу захватила история Майки, где есть и смелость, и душераздирающие моменты. А его отец не похож ни на одного из персонажей, которых я играл в прошлом. Он - сложный человек, оказавшийся между традицией и любовью к своему сыну, он пытается примириться с индивидуальностью сына, столь сильно отличающейся от той, которой обладает сам Фрэнк и с тем, что принято в их культуре»
, - сказал актер.
Съёмки фильма должны начаться следующим летом.
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