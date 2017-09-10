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Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра

10 сентября
2017 год

Новости кино >>
10 сентября 2017
Бенедикт Камбербэтч в новом фильме сыграет роль цыгана-боксёра, сообщает агентство Press Association.

Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра

Фильм под названием «Цыганёнок» будет снят на основе двух автобиографичных бестселлеров молодого писателя Майки Уолша «Цыганёнок» и «Цыганёнок: в бегах». В них автор описывает своё детство и молодость, и боксёрские матчи без перчаток, в которых он принимал участие.

Камбербэтч сыграет отца главного героя, Франка, который просто помешан на боксе. Франк всегда надеялся, что сын продолжит бойцовские традиции семьи и возлагал на отпрыска большие надежды.

«Меня сразу захватила история Майки, где есть и смелость, и душераздирающие моменты. А его отец не похож ни на одного из персонажей, которых я играл в прошлом. Он - сложный человек, оказавшийся между традицией и любовью к своему сыну, он пытается примириться с индивидуальностью сына, столь сильно отличающейся от той, которой обладает сам Фрэнк и с тем, что принято в их культуре», - сказал актер.

Съёмки фильма должны начаться следующим летом.
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Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра фотографии
Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра фотографии
Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра фотографии
Бенедикт Камбербэтч сыграет цыгана-боксёра фотографии
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