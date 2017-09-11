Алексей Кравченко и Светлана Колпакова познают любовь по-уральски

Съёмки проходили в нескольких городах. Некоторые сцены начинали снимать в Перми, а заканчивали в Москве. Естественно, вся съёмочная группа, костюмы и реквизит переезжают из города в город, но далеко не каждый предмет можно перевозить. Например, машину. Людмила Кацер (Толстоганова) – женщина обеспеченная и ходить пешком не в её правилах. Она с личным водителем передвигается на белой «Эмке». В Перми такая машина нашлась, а вот в Москве у реставраторов отыскали только чёрную. Пришлось перекрашивать: не может же Людмила садиться в одну машину, а ехать в другой.
фото: Пресс-служба компании Star Media
Герои истории часто оказываются в ресторанах и кафе. Так вот еда там самая настоящая. На площадку привозили деликатесы довоенной поры: селёдочку, салат Оливье, винегрет, жареную курочку. Причём в кадре на одних столиках порции нетронутыми стоят для новых посетителей, а на других уже начаты – мастера реквизиторского цеха создавали живописную картину из раскиданного по тарелкам салата и недоеденной курицы.
Съёмки театра, где играет Алёнка Морозова (Ланина), проходили в здании физического института имени Лебедева. В этом же здании, в холле, художники и декораторы воссоздали кукольный театр, в который Лиля (Смольникова) привела своего маленького приёмного сына Тимку (Егор Губарев). На представление собрались юные актеры массовых сцен в возрасте от 3 до 12 лет, причём каждого нарядили в одежду довоенной поры, а девочкам заплели ещё и позабытые современными школьницами «баранки» и «корзиночки». И спектакль был самый настоящий – для съёмок пригласили актёров настоящего кукольного театра.
фото: Пресс-служба компании Star Media
Роль живого оркестра, что исполняет музыку на вокзале и в ресторане играет настоящий живой оркестр. А для того, чтобы имитировать дым трогающегося паровоза, под вагоном находился пиротехник с дым-машиной.
Костюмы некоторым актрисам шились специально для проекта. Например, все пальто и бархатное синее платье Алёнки. Некоторые костюмы шили и для героини Виктории Толстогановой. Художники по костюмам, следуя режиссёрскому видению этого образа, решили все костюмы в тёмных тонах. Для съёмок сцен в ГУЛАГе были закуплены новые телогрейки, которые были старательно выварены с хлоркой, испачканы краской и порваны.
фото: Пресс-служба компании Star Media
Игнат (Перегудов), в которого безнадёжно влюблена Алёна Макарова, на войне сильно обгорел. Причём пострадала только половина тела. Художники-гримёры перед каждым съёмочным днем в течение нескольких часов наносили на половину тела актёра силиконовый пластический грим.
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