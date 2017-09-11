Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой

Вера Сторожева приступила к съёмкам исторического сериала «Шифр» для Первого канала, сообщает пресс-служба компании Sony Pictures.
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures
Действие нового телешоу разворачивается в Москве 1956 года и рассказывает историю четырёх женщин, которых связывает военное прошлое: работа в спецотделе ГРУ. Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Катерина, рискуя собой, а так же благополучием собственных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых людей и всей стране в целом.
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