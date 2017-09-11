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Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой

11 сентября
2017 год

Новости кино >>
11 сентября 2017
Вера Сторожева приступила к съёмкам исторического сериала «Шифр» для Первого канала, сообщает пресс-служба компании Sony Pictures.

Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой
фото: Пресс-служба компании Sony Pictures

Действие нового телешоу разворачивается в Москве 1956 года и рассказывает историю четырёх женщин, которых связывает военное прошлое: работа в спецотделе ГРУ. Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Катерина, рискуя собой, а так же благополучием собственных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых людей и всей стране в целом.

Главные роли исполняют Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Янина Осипова, Елена Панова, Сергей Пускепалис, Михаил Евланов, Виктор Добронравов, Олег Гаас, Екатерина Вуличенко и другие актёры.

Сценарий написала Ольга Попова, за визуальную составляющую отвечает оператор Михаил Искандаров.
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фотографии >>
Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой фотографии
Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой фотографии
Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой фотографии
Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис и Олег Гаас снимаются в «Шифре» Веры Сторожевой фотографии
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обсуждение >>
№ 1
nmv   11.09.2017 - 12:46
Где-то я это уже видела. Английский, вроде , сериал был. Это адаптация или так, типа по мотивам? читать далее>>
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