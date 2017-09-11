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Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам»

11 сентября
2017 год

Новости кино >>
11 сентября 2017
На ежегодной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ состоялась презентация нового издания романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», чья свежая экранизация, осуществлённая Константином Худяковым, выйдет в эфир НТВ в канун столетия Октябрьской революции, сообщает пресс-служба телеканала.

Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В рамках мероприятия генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер кинокомпании RWS Юрий Сапронов и актриса Юлия Снигирь рассказали о проекте и о том, почему книга получила вторую жизнь.

«Когда мы начали работу над проектом, вдруг оказалось достаточно сложно найти в книжных магазинах издание произведения "Хождение по мукам". Этот роман – отражение нашей с вами истории и напоминание о том, какие непростые события выпали на долю людей того времени. Привычный уклад их жизни был разрушен, общество претерпело радикальные перемены. На наш взгляд, очень важно, чтобы молодое поколение, которое не видело ни прошлых экранизаций и не читало романа, знали свою историю, чтобы понимали, что произошло с Россией сто лет назад. Что пережили наши предки. Таким образом, нами было принято решение не только об экранизации романа, но и также мы стали инициаторами переиздания книги», – рассказал Тимур Вайнштейн.

Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

А Юлия Снигирь, сыгравшая Катю Булавину, поделилась впечатлением о работе над экранизацией: «Война – это страшно. Она калечит всех. Именно об этом, мне кажется, хотел снять Константин Павлович, а не о том, кто прав – а кто нет, кто хороший – а кто плохой. К счастью, сегодня можно не вставать ни на чью сторону и честно рассказать о том, как были тогда разрушены жизни и белых, и красных».
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Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам» фотографии
Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам» фотографии
Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам» фотографии
Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам» фотографии
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