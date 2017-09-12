XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил победителей



фото: Николай Досталь и Мустафа Кара

в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им.М.Джалиля состоялось вручение наград. Приз за лучший фильм получила турецко-венгерская лента, режиссёр — Мустафа Кара.Лучшей документальной картиной смотра стала(Бельгия), авторская работа Питера Ян Де Пью. Лучшим режиссером полнометражного игрового фильма назван(Индия), за фильм «Токарь Джоши». Приз за лучший сценарий завоевали авторы российской ленты «Амун»,, а оператор российской картины «Софичка»признан лучшим оператором полнометражного игрового фильма.Остальные награды распределились следующим образом:Ильхам Шахин, Нахед Эль Себа, Нелли Карим(«Женский день», Египет)Дулига Акмолда(«Оралман», Казахстан)«Голос» (Азербайджан-Иран)(режиссер — Дариуш Наджафи Голь)«Это любовь» (Азербайджан)(режиссер — Теймур Даими)«Дикарь» (Россия)(режиссер — Фарзана Утарбаева)Джават Ралиб(режиссер фильма «Ласточки любви», Бельгия — Марокко)Ильшат Рахимбай(режиссер фильма «Представь», Россия-Татарстан)Рустам Рашитов(«Неотосланные письма», Россия-Татарстан)«Обручальное кольцо» (Нигер)(режиссер — Рахмату Кейта)«Стрела Наследия» (Россия-Татарстан)(режиссер — Сергей Киатров)«Нажиба» (Россия-Татарстан)(режиссер — Алмаз Нургалиев)«Блудный сын» (Россия-Татарстан)(режиссер — Оксана Синчугова)«Диагноз» (Россия-Татарстан)(режиссер — Валерия Гиренко)Юлия Захарова(«Халима», Россия-Татарстан)Ксения Охапкина(«Приходи свободным», Россия)Болсунбек Таалайбекуулу(«Добыча», Кыргызстан)Наталия Гугуева(«Форсаж. Возвращение», Россия)Реза Голами Мотлаг(«Бакши», Иран)— один из крупнейших киносмотров России, проводимый в столице Татарстана ежегодно с 2005 года. В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального диалога. Фестиваль проводится под патронажем Президента Республики Татарстан. Девиз киносмотра: «Через диалог культур к культуре диалога».