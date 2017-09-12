XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил победителей

11 сентября в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им.М.Джалиля состоялось вручение наград XIII-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Приз за лучший фильм получила турецко-венгерская лента «Холод Каландара», режиссёр — Мустафа Кара.
фото: Николай Досталь и Мустафа Кара
Лучшей документальной картиной смотра стала «Земля просветленных» (Бельгия), авторская работа Питера Ян Де Пью. Лучшим режиссером полнометражного игрового фильма назван Мангеш Джоши (Индия), за фильм «Токарь Джоши». Приз за лучший сценарий завоевали авторы российской ленты «Амун», Анар Аббасов и Иван Заваруев, а оператор российской картины «Софичка» Айрат Ямилов признан лучшим оператором полнометражного игрового фильма.
Остальные награды распределились следующим образом:
Лучшая актриса полнометражного игрового фильма
Ильхам Шахин, Нахед Эль Себа, Нелли Карим
(«Женский день», Египет)
Лучший актер полнометражного игрового фильма
Дулига Акмолда
(«Оралман», Казахстан)
Лучший короткометражный игровой фильм
«Голос» (Азербайджан-Иран)
(режиссер — Дариуш Наджафи Голь)
Лучший короткометражный документальный фильм
«Это любовь» (Азербайджан)
(режиссер — Теймур Даими)
Лучший фильм в номинации «Россия молодая»
«Дикарь» (Россия)
(режиссер — Фарзана Утарбаева)
Специальный приз Группы стратегического видения «Россия — исламский мир»
Джават Ралиб
(режиссер фильма «Ласточки любви», Бельгия — Марокко)
Специальный приз Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве»
Ильшат Рахимбай
(режиссер фильма «Представь», Россия-Татарстан)
Специальный приз Мэра г.Казани
Рустам Рашитов
(«Неотосланные письма», Россия-Татарстан)
Специальное упоминание жюри
«Обручальное кольцо» (Нигер)
(режиссер — Рахмату Кейта)
Лучший национальный фильм
«Стрела Наследия» (Россия-Татарстан)
(режиссер — Сергей Киатров)
Лучший национальный документальный фильм
«Нажиба» (Россия-Татарстан)
(режиссер — Алмаз Нургалиев)
Лучший короткометражный национальный фильм
«Блудный сын» (Россия-Татарстан)
(режиссер — Оксана Синчугова)
Лучший национальный фильм для детей
«Диагноз» (Россия-Татарстан)
(режиссер — Валерия Гиренко)
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России
Юлия Захарова
(«Халима», Россия-Татарстан)
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Ксения Охапкина
(«Приходи свободным», Россия)
Специальное упоминание Гильдии киноведов и кинокритиков России
Болсунбек Таалайбекуулу
(«Добыча», Кыргызстан)
Приз жюри прессы «За актуальность и достоверность»
Наталия Гугуева
(«Форсаж. Возвращение», Россия)
Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) — один из крупнейших киносмотров России, проводимый в столице Татарстана ежегодно с 2005 года. В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального диалога. Фестиваль проводится под патронажем Президента Республики Татарстан. Девиз киносмотра: «Через диалог культур к культуре диалога».
обсуждение >>