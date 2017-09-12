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У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение

12 сентября
2017 год

Новости кино >>
12 сентября 2017
Летом 2018 года стартуют съёмки картины «Новые приключения итальянцев в России», которая станет продолжением знаменитой комедии Эльдара Рязанова.

У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение

По словам продюсера фильма Олега Босса, основными действующими лицами будут дети главных героев комедии 1974 года. Съёмки пройдут в Риме, Москве и Санкт-Петербурге.

Работа над созданием сиквела началась в этом году и была приурочена к 30-летию со дня смерти Андрея Миронова, который ушёл из жизни 16 августа 1987 года. Были приобретены авторские права на продолжение и написан сценарий. Каково же было удивление создателей ленты, когда сценарий к новому фильму непреднамеренно был закончен именно 16 августа, в день годовщины.

По жанру лента продолжает стиль своего предшественника. Это будет приключенческая комедия, со множеством трюков и спецэффектов, а также массой юмора. В данный момент исполнители главных ролей держатся в строжайшем секрете, но создатели обещают приятно удивить и обещают, что это будут ведущие актёры страны.
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Невероятные приключения итальянцев в России

фотографии >>
У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение фотографии
У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение фотографии
У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение фотографии
У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Падпараджа (Москва)   12.09.2017 - 12:14
Можно и сиквел снять и даже хороший римейк (с тиграми Запашных). Но снимут опять какую-нибудь погань, увы... читать далее>>
№ 5
Санти   12.09.2017 - 12:13
Ничего хорошего не жду. читать далее>>
№ 4
nmv   12.09.2017 - 11:27
Ой, мамо. Неужто это кому то интересно, акромя тех кто бюджет осваивает? читать далее>>
№ 3
Pomidorov   12.09.2017 - 11:10
Рукалицо. С другой стороны, у Badcomedian будет повод запилить видосик. Нет, все таки рукалицо. читать далее>>
№ 2
Айч   12.09.2017 - 11:08
Лучше бы написали что фильм Рязанова, снова покажут на больших экранах страны. Хотя бы вот к юбилею. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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