У «Невероятных приключений итальянцев в России» Эльдара Рязанова появится продолжение

Летом 2018 года стартуют съёмки картины «Новые приключения итальянцев в России»
, которая станет продолжением знаменитой комедии Эльдара Рязанова
.
По словам продюсера фильма Олега Босса
, основными действующими лицами будут дети главных героев комедии 1974 года. Съёмки пройдут в Риме, Москве и Санкт-Петербурге.
Работа над созданием сиквела началась в этом году и была приурочена к 30
-летию со дня смерти Андрея Миронова
, который ушёл из жизни 16 августа 1987
года. Были приобретены авторские права на продолжение и написан сценарий. Каково же было удивление создателей ленты, когда сценарий к новому фильму непреднамеренно был закончен именно 16 августа, в день годовщины.
По жанру лента продолжает стиль своего предшественника. Это будет приключенческая комедия, со множеством трюков и спецэффектов, а также массой юмора. В данный момент исполнители главных ролей держатся в строжайшем секрете, но создатели обещают приятно удивить и обещают, что это будут ведущие актёры страны.
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