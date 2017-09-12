«Оно» установило рекордную кассу для фильмов ужасов

Высоко оцененная критиками и зрителями новая экранизация знаменитого романа Стивена Кинга «Оно»
, по предварительным данным, заработала за выходные 400
миллионов рублей на 1642
экранах, в том числе около 18
миллионов в формате IMAX, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании КАРО.
Данный результат стал новым рекордом стартового уикенда для фильмов ужасов, а также показал лучший старт среди фильмов студии «Уорнер Бразерс» в этом году.
У себя дома картина Андреса Мускетти
за стартовый уикенд собрала $123,1
миллион на 4103
экранах. Примечательно, что американский рекорд был установлен после суперпровального для домашнего проката лета.
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