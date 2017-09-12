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«Оно» установило рекордную кассу для фильмов ужасов

12 сентября
2017 год

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12 сентября 2017
Высоко оцененная критиками и зрителями новая экранизация знаменитого романа Стивена Кинга «Оно», по предварительным данным, заработала за выходные 400 миллионов рублей на 1642 экранах, в том числе около 18 миллионов в формате IMAX, сообщает пресс-служба кинопрокатной компании КАРО.

«Оно» установило рекордную кассу для фильмов ужасов

Данный результат стал новым рекордом стартового уикенда для фильмов ужасов, а также показал лучший старт среди фильмов студии «Уорнер Бразерс» в этом году.

У себя дома картина Андреса Мускетти за стартовый уикенд собрала $123,1 миллион на 4103 экранах. Примечательно, что американский рекорд был установлен после суперпровального для домашнего проката лета.
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