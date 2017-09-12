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В Ярославле стартовали съёмки второго сезона сериала «Шелест»

12 сентября
2017 год

Новости кино >>
12 сентября 2017
В Ярославле стартовали съёмки 16-серийного криминального боевика «Шелест 2» с Владимиром Зайцевым и Еленой Кориковой в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

В Ярославле стартовали съёмки второго сезона сериала «Шелест»

По сюжету Павел Шелестов (Зайцев) продолжает работу в ярославском уголовном розыске. В новом сезоне он пытается построить стабильные отношения с Алиной Большовой (Корикова), вдовой главы преступной группировки. После потери мужа героиня получает в наследство огромное состояние, но вместе с тем становится мишенью для охотников за сбережениями Большова. Теперь Шелесту предстоит сразиться с оставшимися без присмотра бандитами, и придумать, как сохранить жизнь своей возлюбленной.

«Роль Павла Шелестова – это новый опыт. Зрители знают меня, в основном, как исполнителя отрицательных ролей, а в данном случае Шелест – это положительный персонаж, чтобы он ни делал, как бы противоречиво не поступал. Он близкий мне по духу герой, если бы я был на его месте и работал в органах, наверняка, был бы таким же. Успех первого сезона во многом обязан нашему режиссёру и оператору-постановщику Дмитрию Коробкину. Он очень вдумчиво работает над каждым кадром, в сценах вы не найдёте ничего случайного или лишнего. Вместе с тем он всегда прислушивается к мнению актёров и тонко вписывает их идеи в сюжет. За три года он сильно вырос, как режиссёр, и я рад вернуться к работе с ним. Уверен, второй сезон будет не менее удачным», – рассказал о работе над вторым сезоном Владимир Зайцев.

В сериале также заняты Ольга Абрамова, Сергей Чирков, Михаил Полицеймако, Максим Литовченко и другие актёры. Продолжение «Шелеста» зрители смогут посмотреть уже в новом сезоне на НТВ.
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В Ярославле стартовали съёмки второго сезона сериала «Шелест» фотографии
В Ярославле стартовали съёмки второго сезона сериала «Шелест» фотографии
В Ярославле стартовали съёмки второго сезона сериала «Шелест» фотографии
В Ярославле стартовали съёмки второго сезона сериала «Шелест» фотографии
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