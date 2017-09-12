В Ярославле стартовали съёмки второго сезона сериала «Шелест»

В Ярославле стартовали съёмки 16-серийного криминального боевика «Шелест 2»
с Владимиром Зайцевым
и Еленой Кориковой
в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
По сюжету Павел Шелестов (Зайцев) продолжает работу в ярославском уголовном розыске. В новом сезоне он пытается построить стабильные отношения с Алиной Большовой (Корикова), вдовой главы преступной группировки. После потери мужа героиня получает в наследство огромное состояние, но вместе с тем становится мишенью для охотников за сбережениями Большова. Теперь Шелесту предстоит сразиться с оставшимися без присмотра бандитами, и придумать, как сохранить жизнь своей возлюбленной.
«Роль Павла Шелестова – это новый опыт. Зрители знают меня, в основном, как исполнителя отрицательных ролей, а в данном случае Шелест – это положительный персонаж, чтобы он ни делал, как бы противоречиво не поступал. Он близкий мне по духу герой, если бы я был на его месте и работал в органах, наверняка, был бы таким же. Успех первого сезона во многом обязан нашему режиссёру и оператору-постановщику Дмитрию Коробкину. Он очень вдумчиво работает над каждым кадром, в сценах вы не найдёте ничего случайного или лишнего. Вместе с тем он всегда прислушивается к мнению актёров и тонко вписывает их идеи в сюжет. За три года он сильно вырос, как режиссёр, и я рад вернуться к работе с ним. Уверен, второй сезон будет не менее удачным», –
рассказал о работе над вторым сезоном Владимир Зайцев.
В сериале также заняты Ольга Абрамова
, Сергей Чирков
, Михаил Полицеймако
, Максим Литовченко
и другие актёры. Продолжение «Шелеста»
зрители смогут посмотреть уже в новом сезоне на НТВ.
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