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Мэтт Дэймон и Кристен Уиг уменьшились в трейлере комедии Александра Пэйна «Короче»

12 сентября
2017 год

Новости кино >>
12 сентября 2017
Опубликован дублированный трейлер фантастической комедии Александра Пэйна «Короче» с Мэттом Дэймоном и Кристен Уиг.



Новая работа Пэйна расскажет о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские учёные придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол (Дэймон) и его жена Одри (Уиг), недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечёт за собой самые удивительные последствия.

В картине также заняты Кристоф Вальц, Нил Патрик Харрис, Лора Дерн, Джейсон Судейкис и другие актёры.
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