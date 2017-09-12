Мэтт Дэймон и Кристен Уиг уменьшились в трейлере комедии Александра Пэйна «Короче»

Новая работа Пэйна расскажет о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские учёные придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол (Дэймон) и его жена Одри (Уиг), недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечёт за собой самые удивительные последствия.
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