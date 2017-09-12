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Вышел первый трейлер фильма «Временные трудности»

12 сентября
2017 год

Новости кино >>
12 сентября 2017
Опубликован первый трейлер картины Михаила Расходникова «Временные трудности» с Риналем Мухаметовым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях.



Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о Саше Ковалёве (Мухаметов), который родился с ДЦП. Его отец (Охлобыстин) выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги – относиться к нему, как к здоровому человеку. Мальчик встал на ноги, но терапия отца стала причиной ненависти сына к нему. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 12 лет Ковалёв стал успешным бизнес-тренером, который вывел из кризиса сотни компаний, но новый заказ, поступивший Ковалёву, дает ему шанс отомстить отцу.

Помимо Мухаметова и Охлобыстина в картине также снялись Виктория Соловьёва и Ян Цапник. Фильм «Временные трудности» выйдут в прокат осенью.
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Вышел первый трейлер фильма «Временные трудности» фотографии
Вышел первый трейлер фильма «Временные трудности» фотографии
Вышел первый трейлер фильма «Временные трудности» фотографии
Вышел первый трейлер фильма «Временные трудности» фотографии
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