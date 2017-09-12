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«Физрук» в новом сезоне возглавит театр

12 сентября
2017 год

Новости кино >>
12 сентября 2017
Осенью в эфире ТНТ зрителям следует ожидать премьеру четвёртого – финального – сезона комедийного сериала «Физрук», сообщает пресс-служба телеканала.

«Физрук» в новом сезоне возглавит театр

В новых сериях Фоме в исполнении Дмитрия Нагиева предстоит важная миссия – спасение театра города Железногорска от банкротства. Сюда физрук попал неспроста: худруком театра является его биологический отец Эрнест Петрович Шиловский (Виктор Сухоруков). А посягнул на храм Мельпомены местный чиновник, чьей целью является постройка на месте театра очередного торгового центра. Впрочем, Фома не позволит никому уничтожить отцовский театр.
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№ 1
avorado (Москва)   12.09.2017 - 14:46
Кино - однократный удар. Если каждый день - тина :) P.S. Если Путина сменить, то только на яркого харизмого лидера. Думайте, владыки :) (Шойгу лучше всех) полагаю, а главное, не выражаясь, думайте - ведь... читать далее>>
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