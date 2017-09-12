«Физрук» в новом сезоне возглавит театр

Осенью в эфире ТНТ зрителям следует ожидать премьеру четвёртого – финального – сезона комедийного сериала «Физрук»
, сообщает пресс-служба телеканала.
В новых сериях Фоме в исполнении Дмитрия Нагиева
предстоит важная миссия – спасение театра города Железногорска от банкротства. Сюда физрук попал неспроста: худруком театра является его биологический отец Эрнест Петрович Шиловский (Виктор Сухоруков
). А посягнул на храм Мельпомены местный чиновник, чьей целью является постройка на месте театра очередного торгового центра. Впрочем, Фома не позволит никому уничтожить отцовский театр.
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