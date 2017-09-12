Джозеф Гордон-Левитт станет инопланетянином в восьмом эпизоде «Звёздных войн»

Новости кино
Владельцы киносети объяснили это решение «желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».
Новости кино
Актёр подарит голос одному из персонажей космической саги.
Рецензии на фильмы
Александр Петров и Сергей Гармаш вселились в тело ребенка из Владивостока
Новости кино
Новости кино
Новости кино
Благодаря удачному контракту с Warner Bros. она станет самой высокооплачиваемой женщиной-режиссёром в истории кино.
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