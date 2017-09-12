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Джозеф Гордон-Левитт станет инопланетянином в восьмом эпизоде «Звёздных войн»

12 сентября
2017 год

Новости кино >>
12 сентября 2017
Джозефу Гордону-Левитту достанется камео в восьмом эпизоде «Звёздных войн».

Райан Джонсон и Джозеф Гордон-Левитт на съёмках «Петли времени»

Screen Rant уверяет, что актёр подарит голос одному из инопланетян. Помимо Гордона-Левитта, на небольшие роли в космической саге согласились вместе с Томом Харди принцы Уильям и Гарри.

Зрителям предстоит новая встреча с Рей (Дейзи Ридли), Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл), которым составят компанию Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Домнал Глисон, Энтони Дэниэлс, Гвендолин Кристи, Энди Серкис, Бенисио Дель Торо, Лора Дерн и Келли Мари Трен.

«Последние джедаи» Райана Джонсона прорвутся на большие экраны планеты 14 декабря.
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