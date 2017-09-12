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Крупнейшая российская киносеть отказалась от показа «Матильды»

12 сентября
2017 год

Новости кино >>
12 сентября 2017
Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» пришла к решению отказаться от показа «Матильды» Алексея Учителя, чей релиз намечен на 26 октября. Основным поводом для этого послужили «неправомерные действия со стороны противников фильма, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившиеся угрозы в адрес кинотеатров», сообщает RNS, ссылаясь на пресс-службу киносети.

Крупнейшая российская киносеть отказалась от показа «Матильды»
фото: meduza.io

«Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял её коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остаётся в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей», — приводятся слова главы сети Романа Линина.

Кино-театр.ру запросил комментарий компании «Каропрокат», занимающейся выпуском ленты.

Сеть кинотеатров «Люксор», в отличие от коллег, открыла предварительную продажу билетов на «Матильду» за полтора месяца до релиза. Известно также, что ленту очень тепло приняли во Владивостоке, где она была показана в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого». Одновременно с тем в столичном кинотеатре «Иллюзион» предпремьерный показ картины, который должен был состояться 11 сентября, отменили по техническим причинам и перенесли на 25 октября.

Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» является крупнейшей сетью кинотеатров в России. В её состав входит 75 кинотеатров в 28 городах страны, включающих в себя 624 зала. Владельцем объединённой сети является предприниматель Александр Мамут.
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