Крупнейшая российская киносеть отказалась от показа «Матильды»

Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» пришла к решению отказаться от показа «Матильды» Алексея Учителя
, чей релиз намечен на 26 октября. Основным поводом для этого послужили «неправомерные действия со стороны противников фильма, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившиеся угрозы в адрес кинотеатров»
, сообщает RNS
, ссылаясь на пресс-службу киносети.
«Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял её коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остаётся в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей», —
приводятся слова главы сети Романа Линина
.
Кино-театр.ру
запросил комментарий компании «Каропрокат», занимающейся выпуском ленты.
Сеть кинотеатров «Люксор», в отличие от коллег, открыла предварительную продажу билетов на «Матильду» за полтора месяца до релиза. Известно также, что ленту очень тепло приняли во Владивостоке, где она была показана в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого»
. Одновременно с тем в столичном кинотеатре «Иллюзион»
предпремьерный показ картины, который должен был состояться 11 сентября
, отменили по техническим причинам и перенесли на 25 октября
.
Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» является крупнейшей сетью кинотеатров в России. В её состав входит 75 кинотеатров в 28 городах страны, включающих в себя 624 зала. Владельцем объединённой сети является предприниматель Александр Мамут.
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