Данила Козловский сыграет одну из ведущих ролей в сериале «Викинги»

Данила Козловский
вошёл в актёрский состав сериала «Викинги» производства международного канала History Channel TV. Новость сообщает пресс-служба актёрского агентства Lisa Richards (Лондон/Дублин), чьим клиентом является российский актёр.
Известно, что Данила сыграет нового противника Рагнара Лодброка - Пророка Олега - ключевую роль в развитии общего сюжета саги о викингах. Агенство познакомило Данилу с кастинг-директором сериала «Викинги» на фестивале SUBTITLE в Москве. Позже актёр получил предложение сыграть персонажа, основанного на реальной исторической фигуре 10 века - князе Вещем Олеге. Съёмки «Викингов» стартуют на этой неделе в разных частях Ирландии.
Фестиваль SUBTITLE в этом году пройдёт с 22 по 24 сентября в киноцентре КАРО 11 «Октябрь» на Новом Арбате. На фестиваль приедут шесть ведущих кастинг-директоров из Великобритании и Европы. У каждого из них есть проекты, на которые они в данный момент подбирают актёров.
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