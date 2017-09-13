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Данила Козловский сыграет одну из ведущих ролей в сериале «Викинги»

13 сентября
2017 год

Новости кино >>
13 сентября 2017
Данила Козловский вошёл в актёрский состав сериала «Викинги» производства международного канала History Channel TV. Новость сообщает пресс-служба актёрского агентства Lisa Richards (Лондон/Дублин), чьим клиентом является российский актёр.

Данила Козловский сыграет одну из ведущих ролей в сериале «Викинги»

Известно, что Данила сыграет нового противника Рагнара Лодброка - Пророка Олега - ключевую роль в развитии общего сюжета саги о викингах. Агенство познакомило Данилу с кастинг-директором сериала «Викинги» на фестивале SUBTITLE в Москве. Позже актёр получил предложение сыграть персонажа, основанного на реальной исторической фигуре 10 века - князе Вещем Олеге. Съёмки «Викингов» стартуют на этой неделе в разных частях Ирландии.

Фестиваль SUBTITLE в этом году пройдёт с 22 по 24 сентября в киноцентре КАРО 11 «Октябрь» на Новом Арбате. На фестиваль приедут шесть ведущих кастинг-директоров из Великобритании и Европы. У каждого из них есть проекты, на которые они в данный момент подбирают актёров.
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Данила Козловский сыграет одну из ведущих ролей в сериале «Викинги» фотографии
Данила Козловский сыграет одну из ведущих ролей в сериале «Викинги» фотографии
Данила Козловский сыграет одну из ведущих ролей в сериале «Викинги» фотографии
Данила Козловский сыграет одну из ведущих ролей в сериале «Викинги» фотографии
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№ 1
Alex Vladimirov   13.09.2017 - 13:33
... Фигня какая-то. Ведь "известно", что [Спойлер >>] читать далее>>
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