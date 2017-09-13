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Джей Джей Абрамс снимет следующий эпизод «Звездных войн»

13 сентября
2017 год

Новости кино >>
13 сентября 2017
Режиссёром девятого эпизода киносаги «Звёздные войны» станет Джей Джей Абрамс, который также выступит соавтором сценария картины. Напомним, что он же был постановщиком седьмой части «Звездные войны: Пробуждение силы». Об этом сообщается на официальном сайте создателей Star Wars.

Джей Джей Абрамс снимет следующий эпизод «Звездных войн»

Абрамс напишет сценарий вместе с Крисом Террио, обладателем премии «Оскар» за сценарий к фильму «Операция Арго». «Создав "Пробуждение силы", Джей Джей полностью оправдал все наши ожидания, и я рада, что он возвращается, чтобы завершить трилогию», - заявила Кэтлин Кеннеди, президент компании Lucasfilm.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно об уходе из проекта режиссёра и сценариста Колина Треворроу, который должен был снимать девятый эпизод. По сведениям издания The Hollywood Reporter, причиной расторжения контракта стали разногласия в отношении сценария.

Выход девятого эпизода фильма киносаги «Звёздные войны» запланирован на 2019 год.
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Джей Джей Абрамс снимет следующий эпизод «Звездных войн» фотографии
Джей Джей Абрамс снимет следующий эпизод «Звездных войн» фотографии
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