Джей Джей Абрамс снимет следующий эпизод «Звездных войн»

Режиссёром девятого эпизода киносаги «Звёздные войны» станет Джей Джей Абрамс
, который также выступит соавтором сценария картины. Напомним, что он же был постановщиком седьмой части «Звездные войны: Пробуждение силы»
. Об этом сообщается на официальном сайте создателей Star Wars.
Абрамс напишет сценарий вместе с Крисом Террио
, обладателем премии «Оскар» за сценарий к фильму «Операция Арго»
. «Создав "Пробуждение силы", Джей Джей полностью оправдал все наши ожидания, и я рада, что он возвращается, чтобы завершить трилогию»
, - заявила Кэтлин Кеннеди
, президент компании Lucasfilm.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно об уходе из проекта режиссёра и сценариста Колина Треворроу, который должен был снимать девятый эпизод. По сведениям издания The Hollywood Reporter, причиной расторжения контракта стали разногласия в отношении сценария.
Выход девятого эпизода фильма киносаги «Звёздные войны» запланирован на 2019 год.
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