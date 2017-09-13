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Рассказ «Детки в клетке» Стивена Кинга экранизируют

13 сентября
2017 год

Новости кино >>
13 сентября 2017
Рассказ Стивена Кинга «Детки в клетке», написанный в 1972 году, ляжет в основу нового полнометражного фильма ужасов. Об этом сообщает Deadline.

Рассказ «Детки в клетке» Стивена Кинга экранизируют

В центре сюжета истории очень строгая учительница Мисс Сидли, за спиной которой никто не осмелиться хулиганить. Неожиданно с ней начинают происходить странные вещи: ученик за спиной превратился в уродливое существо, а две девочки принимают нечеловеческий облик. Постепенно страх перед детьми усиливается. Ей начинает казаться, что все её ученики одержимы демонами.

В режиссерском кресле проекта Шон Картер, который недавно завершил работу над своим первым полнометражным хоррором «Взлом». Сроки работы над новой экранизация пока не уточняются.
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Рассказ «Детки в клетке» Стивена Кинга экранизируют фотографии
Рассказ «Детки в клетке» Стивена Кинга экранизируют фотографии
Рассказ «Детки в клетке» Стивена Кинга экранизируют фотографии
Рассказ «Детки в клетке» Стивена Кинга экранизируют фотографии
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