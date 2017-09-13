Джек Хьюстон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

Джек Хьюстон
подписался на участие в новом проекте Мартина Скорсезе
для Netflix «Ирландец». Звезда «Подпольной империи»
сыграет вместе с Робертом Де Ниро
, Джо Пеши
и Аль Пачино
, которые исполнят главные роли. Новость сообщает Deadline.
Также сообщается, что создатели ведут переговоры с Бобби Каннавале
и Харви Кейтелем
. Фильм «Ирландец» будет основан на романе «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта. Название книги автор взял у американской мафии: на их языке человек, красящий дома, – это киллер. Главный герой произведения – убийца по имени Фрэнк Ширэн по прозвищу «Ирландец». Мужчине приписывается около 25 громких преступлений. В основе романа лежит биография реально существовавшего гангстера.
Адаптацией книги займётся лауреат премии «Оскар» Стивен Зелиан
(«Список Шиндлера»
, «Банды Нью-Йорка»
). Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2018 году.
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