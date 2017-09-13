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Джек Хьюстон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

13 сентября
2017 год

Новости кино >>
13 сентября 2017
Джек Хьюстон подписался на участие в новом проекте Мартина Скорсезе для Netflix «Ирландец». Звезда «Подпольной империи» сыграет вместе с Робертом Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино, которые исполнят главные роли. Новость сообщает Deadline.

Джек Хьюстон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

Также сообщается, что создатели ведут переговоры с Бобби Каннавале и Харви Кейтелем. Фильм «Ирландец» будет основан на романе «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта. Название книги автор взял у американской мафии: на их языке человек, красящий дома, – это киллер. Главный герой произведения – убийца по имени Фрэнк Ширэн по прозвищу «Ирландец». Мужчине приписывается около 25 громких преступлений. В основе романа лежит биография реально существовавшего гангстера.

Адаптацией книги займётся лауреат премии «Оскар» Стивен Зелиан («Список Шиндлера», «Банды Нью-Йорка»). Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2018 году.
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Джек Хьюстон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе фотографии
Джек Хьюстон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе фотографии
Джек Хьюстон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе фотографии
Джек Хьюстон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе фотографии
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