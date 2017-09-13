Кристофер Ллойд едет в Москву

С 28 сентября по 1 октября в Москве пройдёт выставка Comic Con Russia. Среди известных гостей на мероприятии появится культовая голливудская кинозвезда Кристофер Ллойд
, об этом сообщают организаторы мероприятия.
В течение двух дней своего визита — 28-29 сентября — звезда франшизы «Назад в будущее»
, будет общаться с поклонниками со сцены, а также примет участие в фото и автограф-сессиях.
Традиционно на фестивале Comic Con Russia участникам конвенции будут представлены презентации будущих блокбастеров от киностудий-мейджоров, красочные шоу косплея, уроки мастерства от известных художников комиксов.
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