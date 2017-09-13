Мединский назвал ситуацию с «Матильдой» «опасным прецедентом потакания безответственному кликушеству»

«У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон «активистов», мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений», – отметил в своем комментарии министр.
Он также попросил руководство правоохранительных органов «обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».
В своем комментарии Мединский также отметил, что «активисты-поджигатели» дискредитируют своими действиями и государственную культурную политику, и церковь.
Министр культуры РФ еще раз подчеркнул, что до выхода фильма в прокат любая полемика вокруг него абсурдна. Сам он картину уже посмотрел и отметил, что в ней «нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии». Фильму «Матильда» выдано прокатное удостоверение с возрастным рейтингом 16+.
«Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», – подчеркнул Мединский.
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