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Мединский назвал ситуацию с «Матильдой» «опасным прецедентом потакания безответственному кликушеству»

13 сентября
2017 год

Новости кино >>
13 сентября 2017
Министр культуры РФ Владимир Мединский опубликовал на официальном сайте ведомства свой комментарий по ситуации с фильмом Алексея Учителя «Матильда», от проката которого днем ранее отказалась объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк».

Мединский назвал ситуацию с «Матильдой» «опасным прецедентом потакания безответственному кликушеству»
фото: www.medinskiy.ru

«У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон «активистов», мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений», – отметил в своем комментарии министр.

Он также попросил руководство правоохранительных органов «обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».

В своем комментарии Мединский также отметил, что «активисты-поджигатели» дискредитируют своими действиями и государственную культурную политику, и церковь.

Министр культуры РФ еще раз подчеркнул, что до выхода фильма в прокат любая полемика вокруг него абсурдна. Сам он картину уже посмотрел и отметил, что в ней «нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии». Фильму «Матильда» выдано прокатное удостоверение с возрастным рейтингом 16+.

«Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», – подчеркнул Мединский.
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Алексей Учитель
фильмы
Матильда

обсуждение >>
№ 2
ямс   13.09.2017 - 18:17
... Лучше Поклонскую. читать далее>>
№ 1
Новоселка   13.09.2017 - 17:51
В три шеи надо гнать этого Мединского... читать далее>>
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Мединский назвал ситуацию с «Матильдой» «опасным прецедентом потакания безответственному кликушеству»
Новости кино

Мединский назвал ситуацию с «Матильдой» «опасным прецедентом потакания безответственному кликушеству»

После отказа сети «Формула кино» и «Синема парк» от проката фильма Алексея Учителя министр культуры наконец решил прокомментировать скандал с картиной.
2 комментария