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Вышел первый трейлер российского сериала «Лучше, чем люди»

14 сентября
2017 год

Новости кино >>
14 сентября 2017
В Сети появился первый трейлер нового сериала «Лучше, чем люди», в котором главную роль играет Паулина Андреева.

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Новый российский проект расскажет о том, как в недалеком будущем роботы стали обыденным явлением и частью повседневной жизни людей. Андроиды стали для людей помощниками в самых разных сферах жизни - персональными водителями, охранниками и даже нянями для детей. Однажды одна из экспериментальных моделей робота-няни пропадает. Она отказывается подчиняется командам человека.

Синопсис напоминает шведский сай-фай «Настоящие люди» и его британо-немецкий ремейк «Люди», Создатели настаивают на том, что российский сериал абсолютно оригинальный.

Помимо Паулины Андреевой в сериале снялись Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова. Премьера на ТВ состоится этой осенью.
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Вышел первый трейлер российского сериала «Лучше, чем люди» фотографии
Вышел первый трейлер российского сериала «Лучше, чем люди» фотографии
Вышел первый трейлер российского сериала «Лучше, чем люди» фотографии
Вышел первый трейлер российского сериала «Лучше, чем люди» фотографии
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№ 2
КиноСлав ((д. Камчатка))   14.09.2017 - 11:24
Хе. А я люблю фантастику, и буду смотреть этот фильм...... Если буду не за рулём. читать далее>>
№ 1
Александр Тибатин (Самара)   14.09.2017 - 10:52
Посмотрю, хотя фантастику не очень люблю. читать далее>>
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