Вышел первый трейлер российского сериала «Лучше, чем люди»

В Сети появился первый трейлер нового сериала «Лучше, чем люди»
, в котором главную роль играет Паулина Андреева
.
Новый российский проект расскажет о том, как в недалеком будущем роботы стали обыденным явлением и частью повседневной жизни людей. Андроиды стали для людей помощниками в самых разных сферах жизни - персональными водителями, охранниками и даже нянями для детей. Однажды одна из экспериментальных моделей робота-няни пропадает. Она отказывается подчиняется командам человека.
Синопсис напоминает шведский сай-фай «Настоящие люди» и его британо-немецкий ремейк «Люди», Создатели настаивают на том, что российский сериал абсолютно оригинальный.
Помимо Паулины Андреевой в сериале снялись Кирилл Кяро
, Александр Устюгов
, Ольга Ломоносова
. Премьера на ТВ состоится этой осенью.
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