Стартовали съёмки сериала «Бадабер»
для «Первого канала», об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», занимающейся производством проекта.
Сюжет многосерийной драмы основан на реальных событиях. Действие разворачивается вечной 1985-ого года. По заданию ГРУ разведчик Юрий Никитин проникает в пакистанскую крепость Бадабер. Никитин должен собрать доказательства существования там центра подготовки моджахедов под руководством ЦРУ. Выполнив опасное задание, главный герой видит на территории крепости группу русских военнопленных, среди которых узнает своего друга Михаила, сына своего командира генерала Колесова, несколько лет считавшегося пропавшим без вести. Никитин решает остаться и спасти обречённых на смерть ребят. Ему удаётся воодушевить потерявших надежду на спасение солдат и поднять бунт против вооружённых до зубов моджахедов.
Главные роли в сериале исполнили Сергей Марин
, Светлана Иванова
, Ирина Розанова
, Сергей Колесников
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