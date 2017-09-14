Начались съёмки фильма «Легенды Петербурга»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки полнометражного фильма «Легенды Петербурга. Ключ времени» – приключенческой истории, посвященной тайнам города.
Фильм является проектом киностудии ЛенДок. Съёмки продлятся с сентября по декабрь 2017 года на улицах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В центре сюжета картины будет история девочки Ксюши. Попадая в приёмную семью и, казалось бы, обретая долгожданное счастье семейной жизни, она понимает, что может все это потерять в один миг. Её отец и мать подвергаются опасности, о которой сами ничего не подозревают. За ними охотятся тёмные силы потустороннего Петербурга, и только Ксюша со своим таинственным другом Парамоном смогут остановить злодеев и запустить часы на Петропавловской крепости.
«Мы решили снять фильм про Петербург, конечно же, от большой любви к городу и его тайнам. Но это не сказка для семейного просмотра, это скорее триллер или даже психологическая драма»
, - рассказал продюсер фильма Алексей Тельнов
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Главные роли в картине исполнили Павел Трубинер
, Любовь Толкалина
, Марина Казанкова
, Артём Ткаченк
о и Ксения Алексеева. Картина выйдет в прокат в октябре 2018 года
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