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Начались съёмки фильма «Легенды Петербурга»

14 сентября
2017 год

Новости кино >>
14 сентября 2017
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки полнометражного фильма «Легенды Петербурга. Ключ времени» – приключенческой истории, посвященной тайнам города.

Начались съёмки фильма «Легенды Петербурга»

Фильм является проектом киностудии ЛенДок. Съёмки продлятся с сентября по декабрь 2017 года на улицах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В центре сюжета картины будет история девочки Ксюши. Попадая в приёмную семью и, казалось бы, обретая долгожданное счастье семейной жизни, она понимает, что может все это потерять в один миг. Её отец и мать подвергаются опасности, о которой сами ничего не подозревают. За ними охотятся тёмные силы потустороннего Петербурга, и только Ксюша со своим таинственным другом Парамоном смогут остановить злодеев и запустить часы на Петропавловской крепости.

«Мы решили снять фильм про Петербург, конечно же, от большой любви к городу и его тайнам. Но это не сказка для семейного просмотра, это скорее триллер или даже психологическая драма», - рассказал продюсер фильма Алексей Тельнов.

Начались съёмки фильма «Легенды Петербурга»

Главные роли в картине исполнили Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Марина Казанкова, Артём Ткаченко и Ксения Алексеева. Картина выйдет в прокат в октябре 2018 года.
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персоны
Ксения АлексееваМарина КазанковаАртём ТкаченкоЛюбовь ТолкалинаПавел Трубинер

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Начались съёмки фильма «Легенды Петербурга» фотографии
Начались съёмки фильма «Легенды Петербурга» фотографии
Начались съёмки фильма «Легенды Петербурга» фотографии
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№ 2
Айч   14.09.2017 - 13:05
... Какая разница какие актеры - это же кино. Главное какой бюджет у фильма?! читать далее>>
№ 1
G@ryVan (St.Peterburg)   14.09.2017 - 13:00
Кино про Петербург с московскими актёрами? Оригинально! Вообще-то, я подумал, что фильм будет снят по мотивам произведений Веллера. Вот, это бы - действительно, было бы интересно! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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