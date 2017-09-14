Сериал «Электрические сны Филипа К.Дика» с Брайаном Крэнстоном выйдет 18 сентября

Мировая премьера сериала «Электрические сны Филипа К. Дика» по рассказам знаменитого американского фантаста состоится 18 сентября. В России сериал выпустит Amedia TV и онлайн-сервис «Амедиатека», сообщил генеральный директор «Амедиа ТВ» Денис Горшков на презентации нового сезона.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
В сериале будет 10 эпизодов, каждый из которых представляет экранизацию разных рассказов Дика. В одном из эпизодов главную роль исполнит Брайан Крэнстон, он же выступает и продюсером «Электрических снов». Помимо него в сериале также сыграли актеры Стив Бушеми и Тимоти Сполл.
Правами на сериал владеет компания Sony Pictures television. В новом сезоне на «Амедиатеке» состоится показ и другого проекта этой же компании – сериала «Хороший доктор» с Фредди Хаймором, известным зрителям по фильму «Чарли и шоколадная фабрика». Его премьера состоится 26 сентября.
обсуждение >>