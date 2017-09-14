Сериал «Электрические сны Филипа К.Дика» с Брайаном Крэнстоном выйдет 18 сентября

ревью

Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора

Премьера фантастической антологии состоится в России одновременно со всем миром.

Собянин против театра имени Пушкина: кто победит?

"Лучше, чем люди"

Фестивальная колонка

«Меридианы Тихого»-2017: Все там будем

Фанни Ардан с фильмом о Сталине, творческий вечер Алексея Учителя и другие события и фильмы фестиваля во Владивостоке