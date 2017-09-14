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Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора

14 сентября
2017 год

Новости кино >>
14 сентября 2017
На просторах интернета появилось первое изображение Дэвида Харбора в образе Хеллбоя. Новость сообщает Deadline.

Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора

Также стало известно, что актёра Дэниэла Дэ Кима утвердили на роль майора Бена Деймио. Он занял место Эда Скрейна, который покинул проект после расовых неурядиц.

Режиссёром новой ленты «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» назначен Нил Маршалл («Спуск»). Над сценарием поработают Эндрю Косби, Кристофер Голден и создатель комикса Майк Миньола.

О сюжете фильма пока ничего не известно, но создатели уверяют, что скоро приоткроют завесу тайны.
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Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора фотографии
Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора фотографии
Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора фотографии
Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора фотографии
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