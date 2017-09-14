Первый взгляд на Хеллбоя в исполнении Дэвида Харбора

На просторах интернета появилось первое изображение Дэвида Харбора
в образе Хеллбоя. Новость сообщает Deadline.
Также стало известно, что актёра Дэниэла Дэ Кима
утвердили на роль майора Бена Деймио. Он занял место Эда Скрейна
, который покинул проект после расовых неурядиц.
Режиссёром новой ленты «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» назначен Нил Маршалл («Спуск»
). Над сценарием поработают Эндрю Косби, Кристофер Голден
и создатель комикса Майк Миньола.
О сюжете фильма пока ничего не известно, но создатели уверяют, что скоро приоткроют завесу тайны.
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