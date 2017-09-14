Николас Кейдж устроит охоту на диких животных

Николас Кейдж
подписался на участие в фильме «Первобытный». Режиссировать проект будет каскадёр Ник Пауэл
, сообщает The Hollywood Reporter.
Экшн-фильм «Первобытный» расскажет о группе туристов, которая отправилась в долину реки Амазонка для охоты на диких и экзотических животных. Там любители пострелять обнаружили, что обитатели лесов не планируют сдаваться без боя. Развлечение быстро превратилось в борьбу за выживание.
Николас Кейдж сыграет одного из кровожадных туристов. Съёмки картины должны начаться в конце октября этого года в Пуэрто-Рико.
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