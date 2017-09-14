НТВ покажет «Ограбление по-американски»

В рамках проекта «Кино на грани» телеканал НТВ покажет блокбастер «Ограбление по-американски»
режиссёра Сарика Андреасяна
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УВ центре сюжета парень по имени Джеймс, который бежит от тёмного прошлого и изо всех сил пытается изменить свою жизнь — встречается с хорошей девушкой, устроился работать автомехаником, мечтает о собственном бизнесе. Тем временем, его старший брат Френки, отсидевший десять лет в тюрьме, выходит на свободу. Френки пытается наладить отношения с братом, но Джеймс не может его простить за то, что много лет назад он втянул его в криминал, из-за чего Джеймс отсидел шестнадцать месяцев. Однако попытки Джеймса начать новую жизнь не складываются: из-за тюремного прошлого он не может рассчитывать на хорошую работу и получает отказы в кредитовании своего бизнеса. Видя это, Френки предлагает Джеймсу «провести небольшое дельце». Он клянется, что это в последний раз, и после ограбления банка в Новом Орлеане у них будут деньги.
Лента является ремейком фильма 1959 года «Великое ограбление банка Сент-Луи». Главные роли в картине исполнили Хейден Кристенсен
, Эдриен Броуди
и Эйкон, которые также выступили в качестве исполнительных продюсеров.
Картина «Ограбление по-американски» выйдет в эфир 17-го сентября в 23:00
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