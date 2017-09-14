Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

НТВ покажет «Ограбление по-американски»

14 сентября
2017 год

Новости кино >>
14 сентября 2017
В рамках проекта «Кино на грани» телеканал НТВ покажет блокбастер «Ограбление по-американски» режиссёра Сарика Андреасяна.

НТВ покажет «Ограбление по-американски»

УВ центре сюжета парень по имени Джеймс, который бежит от тёмного прошлого и изо всех сил пытается изменить свою жизнь — встречается с хорошей девушкой, устроился работать автомехаником, мечтает о собственном бизнесе. Тем временем, его старший брат Френки, отсидевший десять лет в тюрьме, выходит на свободу. Френки пытается наладить отношения с братом, но Джеймс не может его простить за то, что много лет назад он втянул его в криминал, из-за чего Джеймс отсидел шестнадцать месяцев. Однако попытки Джеймса начать новую жизнь не складываются: из-за тюремного прошлого он не может рассчитывать на хорошую работу и получает отказы в кредитовании своего бизнеса. Видя это, Френки предлагает Джеймсу «провести небольшое дельце». Он клянется, что это в последний раз, и после ограбления банка в Новом Орлеане у них будут деньги.

Лента является ремейком фильма 1959 года «Великое ограбление банка Сент-Луи». Главные роли в картине исполнили Хейден Кристенсен, Эдриен Броуди и Эйкон, которые также выступили в качестве исполнительных продюсеров.

Картина «Ограбление по-американски» выйдет в эфир 17-го сентября в 23:00.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Ограбление по-американски» в Москве
«Ограбление по-американски»
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Эдриан БроудиХейден Кристенсен
фильмы
Ограбление по-американски

фотографии >>
НТВ покажет «Ограбление по-американски» фотографии
НТВ покажет «Ограбление по-американски» фотографии
НТВ покажет «Ограбление по-американски» фотографии
НТВ покажет «Ограбление по-американски» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клара Крахмалева
14 сентября ушла из жизни актриса Клара Крахмалева.
Софья Блюхер
10 сентября ушла из жизни актриса Софья Блюхер.
Любиша Самарджич
8 сентября ушёл из жизни актёр Любиша Самарджич.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Сергей Карленков
Игорь Кириллов
Александр Михайлов (II)
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Ада Карраско
Сэм Нилл
Мишель Оклер
Кимберли Уильямс
Джек Хокинс
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Скандал «Уотергейт»
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Статус Брэда
комедия
США, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью