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Финальный сезон «Игры престолов» обзаведётся несколькими концовками

15 сентября
2017 год

Новости кино >>
15 сентября 2017
Программный директор HBO Кейси Блойс в рамках встречи со студентами, прошедшей на прошлой неделе в одном из колледжей Пенсильвании, поведал о том, что шоураннеры популярного фэнтези-сериала «Игра престолов» намерены создать несколько альтернативных концовок восьмого сезона, уверяет издание The Morning Call. В результате, о том, как завершится история Семи Королевств, не будет известно никому, кроме людей, имеющих доступ к монтажной. И даже Киту Харингтону придётся смотреть экранизацию серии романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» до конца, чтобы узнать о судьбе своего героя.

Финальный сезон «Игры престолов» обзаведётся несколькими концовками

Причин у такого решения несколько. Во-первых, бешеная популярность телешоу, из-за которой к нему привлечено много ненужного внимания. Во-вторых, как следствие, произошедшие недавно атаки хакеров на серверы канала. И, наконец, не последнюю роль сыграло появление новых серий седьмого сезона в сети до премьеры, в чём виноваты международные дистрибьюторы. Впрочем, официального подтверждения слов Бойса пока не последовало.

Съёмки финального сезона, состоящего из шести эпизодов каждая из которых предположительно будет длиться полтора часа, стартуют в октябре и продлятся до августа 2018 года. Следовательно, релиз завершающих серий «Игры престолов» состоится в 2019 году.

Следует отметить, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс не первые среди тех, кто решился на съёмки нескольких финалов. По этому же пути ранее последовали создатели сериалов «Клан Сопрано» и «Во все тяжкие».
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