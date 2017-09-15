Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»

Предлагаем вам ознакомиться со старыми и новыми героями восьмого эпизода культовой космической саги «Звёздные войны: Последние джедаи», который выйдет в прокат 14 декабря. Описанием персонажей с Кино-театр.ру поделилась пресс-служба российского подразделения компании Disney.
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney
После того, как трагедия разрушила его надежды на возрождение Ордена Джедаев, Люк покинул обитаемые миры и жил в скромном уединении на планете Эч-То. Теперь же сопротивление как никогда нуждается в легендарном герое, чтобы сорвать тёмные планы грозного Первого Ордена.
Постоянно скрываясь от тёмных сил, вознамерившихся задушить любые проявления свободы в Галактике, Лея возглавляет истощённый и малочисленный флот Сопротивления. Будучи живой легендой, генерал Органа использует свой многолетний опыт в борьбе против Первого Ордена.
После болезненного поражения от руки сборщицы лома Рей Рен направил всё своё коварство на уничтожение Сопротивления. Он существенно повысил свои навыки владения Тёмной стороной Силы, но ему всё ещё предстоит многое доказать своему призрачному наставнику, Верховному лидеру Сноуку.
Рей (Дейзи Ридли)
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney
Почувствовав пробудившуюся в ней Силу, она отправляется на затерянную планету Эч-То, чтобы отыскать Люка Скайуокера, последнего магистра-джедая в Галактике и последнюю надежду Сопротивления. Рей надеется найти героя или легенду, но вместо этого обнаруживает человека, который разбивает её ожидания.
Финн (Джон Бойега)
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney
Твёрдо ступил на путь борьбы со своими бывшими соратниками из Первого Ордена. Сопротивление готовится к ожесточённой схватке с силами Первого Ордена, и Финн с решимостью ждёт шанса сыграть свою роль в этой войне за свободу.
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney
Теперь, когда конфликт между Первым Орденом и Сопротивлением возрос до полномасштабных военных действий, По блистает на поле боя, командуя своей эскадрильей. Он несомненно отважен, но его безрассудные выходки начинают действовать на нервы не только врагам, но и командованию Сопротивления.
Разрушение собственного замка вынудило Маз стать более мобильной и взять на себя более активную роль в неспокойном мире криминального подполья. Используя весь арсенал своих возможностей, она оказывает помощь Сопротивлению в борьбе против Первого Ордена.
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney
Несмотря на то, что база «Старкиллер» была ликвидирована, его приказ открыть огонь из сверхмощного оружия Первого Ордена привёл к уничтожению Новой Республики. Занимая свой боевой пост на мостике крейсера «Добивающий», Хакс руководит борьбой с движением Сопротивления.
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney
Облачённая в эффектные металлические доспехи, капитан командует легионами Первого Ордена. Пережив уничтожение базы «Старкиллер», она теперь имеет личные счёты к Сопротивлению.
Роуз Тико (Келли Мари Трен)
Служащая группы технического обеспечения звёздного флота Сопротивления, которая ненавидит Первый Орден с самого детства. Теперь, когда у неё появилась возможность дать отпор врагу, Роуз сосредоточена на своей миссии.
Вице-адмирал, командующая крейсером Сопротивления, многие годы является верным союзником генерала Леи Органа. Холдо излучает спокойствие и уверенность, тщательно взвешивая свои слова, но будет ли этого достаточно, чтобы развеять надвигающуюся тьму?
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