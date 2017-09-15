Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»

15 сентября
2017 год

Новости кино >>
15 сентября 2017
Предлагаем вам ознакомиться со старыми и новыми героями восьмого эпизода культовой космической саги «Звёздные войны: Последние джедаи», который выйдет в прокат 14 декабря. Описанием персонажей с Кино-театр.ру поделилась пресс-служба российского подразделения компании Disney.



Люк Скайуокер (Марк Хэмилл)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney

После того, как трагедия разрушила его надежды на возрождение Ордена Джедаев, Люк покинул обитаемые миры и жил в скромном уединении на планете Эч-То. Теперь же сопротивление как никогда нуждается в легендарном герое, чтобы сорвать тёмные планы грозного Первого Ордена.


Генерал Лея Органа (Кэрри Фишер)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Энни Лейбовиц

Постоянно скрываясь от тёмных сил, вознамерившихся задушить любые проявления свободы в Галактике, Лея возглавляет истощённый и малочисленный флот Сопротивления. Будучи живой легендой, генерал Органа использует свой многолетний опыт в борьбе против Первого Ордена.


Кайло Рен (Адам Драйвер)

После болезненного поражения от руки сборщицы лома Рей Рен направил всё своё коварство на уничтожение Сопротивления. Он существенно повысил свои навыки владения Тёмной стороной Силы, но ему всё ещё предстоит многое доказать своему призрачному наставнику, Верховному лидеру Сноуку.


Рей (Дейзи Ридли)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney

Почувствовав пробудившуюся в ней Силу, она отправляется на затерянную планету Эч-То, чтобы отыскать Люка Скайуокера, последнего магистра-джедая в Галактике и последнюю надежду Сопротивления. Рей надеется найти героя или легенду, но вместо этого обнаруживает человека, который разбивает её ожидания.


Финн (Джон Бойега)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney

Твёрдо ступил на путь борьбы со своими бывшими соратниками из Первого Ордена. Сопротивление готовится к ожесточённой схватке с силами Первого Ордена, и Финн с решимостью ждёт шанса сыграть свою роль в этой войне за свободу.


По Дэмерон (Оскар Айзек)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney

Теперь, когда конфликт между Первым Орденом и Сопротивлением возрос до полномасштабных военных действий, По блистает на поле боя, командуя своей эскадрильей. Он несомненно отважен, но его безрассудные выходки начинают действовать на нервы не только врагам, но и командованию Сопротивления.


Маз Каната (Лупита Нионго)

Разрушение собственного замка вынудило Маз стать более мобильной и взять на себя более активную роль в неспокойном мире криминального подполья. Используя весь арсенал своих возможностей, она оказывает помощь Сопротивлению в борьбе против Первого Ордена.


Верховный лидер Сноук (Энди Серкис)

Призрачный командующий Первого Ордена выходит из тени, чтобы обеспечить победу своих сил.


Генерал Армитидж Хакс (Домнал Глисон)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney

Несмотря на то, что база «Старкиллер» была ликвидирована, его приказ открыть огонь из сверхмощного оружия Первого Ордена привёл к уничтожению Новой Республики. Занимая свой боевой пост на мостике крейсера «Добивающий», Хакс руководит борьбой с движением Сопротивления.


C-3PO (Энтони Дэниэлс)

Угроза, исходящая от Первого Ордена, вызывает опасения у извечно обеспокоенного протокольного дроида, но он продолжает верно служить генералу Лее Органа.


Капитан Фазма (Гвендолин Кристи)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Пресс-служба российского подразделения компании Disney

Облачённая в эффектные металлические доспехи, капитан командует легионами Первого Ордена. Пережив уничтожение базы «Старкиллер», она теперь имеет личные счёты к Сопротивлению.


Роуз Тико (Келли Мари Трен)

Служащая группы технического обеспечения звёздного флота Сопротивления, которая ненавидит Первый Орден с самого детства. Теперь, когда у неё появилась возможность дать отпор врагу, Роуз сосредоточена на своей миссии.


Адмирал Холдо (Лора Дерн)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Энни Лейбовиц

Вице-адмирал, командующая крейсером Сопротивления, многие годы является верным союзником генерала Леи Органа. Холдо излучает спокойствие и уверенность, тщательно взвешивая свои слова, но будет ли этого достаточно, чтобы развеять надвигающуюся тьму?


Диджей (Бенисио Дель Торо)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Энни Лейбовиц

Таинственная фигура. За его потёртой изношенной одеждой и апатичной манерой изъясняться кроются острый ум и незаурядные способности.


Чубакка (Йонас Суотамо)

Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн»
фото: Энни Лейбовиц

Верный первый помощник и второй пилот Хана Соло теперь путешествует вместе с Рей и помогает ей в поисках Люка Скайуокера.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Появились первые фотографии с героями новых «Звёздных войн»
Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн»
Джозеф Гордон-Левитт станет инопланетянином в восьмом эпизоде «Звёздных войн»
персоны
Оскар АйзекДомнал ГлисонБенисио Дель ТороЛора ДернАдам ДрайверЭнтони ДэниэлсГвендолин КристиЛупита НионгоДейзи РидлиЭнди СеркисКэрри ФишерМарк Хэмилл
фильмы
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи

фотографии >>
Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн» фотографии
Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн» фотографии
Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн» фотографии
Кто есть кто: персонажи восьмого фильма «Звёздных войн» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Георгий Натансон
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Георгий Натансон.
Куман Тастанбеков
17 декабря ушёл из жизни актёр Куман Тастанбеков.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Анастасия Макарова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Алисса Милано
Ральф Ричардсон
Кристи Суонсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью