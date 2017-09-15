Лиам Нисон раскрыл всю правду об Уотергейтском скандале

Картина посвящена главному звену самого громкого скандала ХХ века «Уотергейт», который привёл к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Личность человека, известного под псевдонимом «Глубокая глотка», который передавал прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Зрителям поведают о жизни блестящего и бескомпромиссного заместителя начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем – своей семьей, своей карьерой и своей свободой, чтобы мир узнал правду.
«Некоторые истории с самого начала взывают к тебе. Я был журналистом и военным корреспондентом и жил в Чикаго, когда журнал Vanity Fair раскрыл настоящее имя "Глубокой глотки". Это было в июле 2005 года. Никсон ушёл в отставку в 1973. Вудворд и Бернстайн, а также сам информатор по делу о коррупции Никсона хранили это имя в тайне более 30 лет. Когда Марк Фелт признался, кто он есть, появилось ощущение некоторого разочарования. Фелт не был сексуальным. Он не был звездой. Он всю жизнь провёл в ФБР, «пехоте» правоохранительных органов. До того случая я о нём никогда даже не слышал, но одно я знал наверняка: мнимая банальность человека, скрывающегося под псевдонимом "Глубокая глотка", – та самая причина, по которой история Фелта стал одним из величайших откровений нашего времени. Кем, чёрт возьми, был парень, решившийся обнародовать грехи президента? Кем он себя возомнил, раз захотел изменить ход истории? Фелт стал для меня символом чести. Для меня все эти события имеют важное значение, и я в долгу перед ним за эту историю. Мы все перед ним в долгу», – рассказал о своей работе режиссёр Питер Ландесман.
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