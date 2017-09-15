Тим Миллер снимет шестого «Терминатора»

Тим Миллер
(«Дэдпул»
) официально займёт режиссёрское кресло «Терминатора 6»
, сообщает Screen Rent.
Детали будущего фильма станут известны на следующей неделе в рамках специальной встречи с представителями кинопрессы. В ней вместе с Миллером примет участие Джеймс Кэмерон
, к которому в 2019 году возвращается часть прав на его детище.
Известно, что Арнольд Шварценеггер
вернётся в популярную киносерию. По его словам, «у Кэмерона есть несколько отличных идей насчет того, как нужно продолжить франшизу»
.
Когда именно зрителям следует ожидать шестую часть «Терминатора»
, пока не разглашается.
обсуждение >>