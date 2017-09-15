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Тим Миллер снимет шестого «Терминатора»

15 сентября
2017 год

Новости кино >>
15 сентября 2017
Тим Миллер («Дэдпул») официально займёт режиссёрское кресло «Терминатора 6», сообщает Screen Rent.

Тим Миллер снимет шестого «Терминатора»

Детали будущего фильма станут известны на следующей неделе в рамках специальной встречи с представителями кинопрессы. В ней вместе с Миллером примет участие Джеймс Кэмерон, к которому в 2019 году возвращается часть прав на его детище.

Известно, что Арнольд Шварценеггер вернётся в популярную киносерию. По его словам, «у Кэмерона есть несколько отличных идей насчет того, как нужно продолжить франшизу».

Когда именно зрителям следует ожидать шестую часть «Терминатора», пока не разглашается.
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