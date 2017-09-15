«Теснота» Кантемира Балагова признана лучшим фильмом фестиваля «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке подвели итоги международного кинофестиваля стран Азиатско-тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Лучшим фильмом конкурсной программы стала российская картина «Теснота
» Кантемира Балагова
. Исполнительница главной роли Дарья Жовнер
получила приз за лучшую женскую роль.
Награды получал сценарист ленты Антон Яруш
, который не скрывал, что готовился к выходу на сцену и сказал на церемонии такую выдающуюся речь:
«Я видел несколько фильмов конкурсной программы. Разных фильмов из разных стран. Но все эти фильмы объединяет общая тема. И это теснота. Теснота места, теснота традиций, семейная теснота, и самая страшная - внутренняя теснота, когда ты не можешь выйти за рамки своего собственного мира, боясь узнать мир другого, отличного от тебя человека. Это рождает фобии, дискриминацию и распускает руки. Тебя могут не пустить в хлебный магазин или барбершоп, убить, потому что одет «не по понятиям», травить в школе, потому что ты толстая или родилась с другим цветом кожи. И много чего еще могут.
На нас, людей культуры, тех кто делает кино, отчасти лежит ответственность за то состояние, в котором оказалось наше общество и культура сегодня. Пока мы его окончательно его не потеряли, нам важно попытаться исправить ситуацию. Мы должны образовывать и воспитывать, говоря о людях разных, но равных. Мы должны осуждать любые формы дискриминации и бороться с ксенофобией. Нам важно перестать заниматься объективацией женщин. Мы должны показывать, что любое тело прекрасно, а национальность, религиозная принадлежность, сексуальная ориентация или гендерная идентичность, не должны определять наше отношение к человеку, потому что только личность, стоящая за всем этим, имеет хоть какое-то значение.
И я верю, что мы сможем. Потому что за нами правда, любовь и достоинство. Иначе теснота убьет всех нас
».
Получая награду за Дарью Жовнер, Антон Яруш отметил, что «Теснота» была на нескольких фестивалях, и они всегда ждали приз за лучшую женскую роль, но никогда его не получали. Это первая серьезная награда потрясающей актрисе, которая сыграла девушку из еврейской семьи из Кабардино-Балкарии, существующую в тесных рамках семейных традиций, общественных и национальных условностей и пытающуюся их преодолеть.
Председателем жюри 15-ого юбилейного кинофестиваля во Владивостоке была режиссер Алла Сурикова
.
Остальные награды распределились следующим образом:
Лучшая мужская роль
– ансамбль актеров картины «13 лет пустоты», реж. Такуми Сайто (Япония)
Лучший сценарий
– «Прощай, энтузиазм», реж. Владимир Дюран (Аргентина, Колумбия)
Лучший короткометражный фильм
– «Шалава», реж. Люси Шродер (Австралия)
Специальный приз жюри
– «Колумбус», реж. Коганада (США)
Приз жюри ФИПРЕССИ в полном метре
– «Король», реж. Найлз Аталла (Чили, Франция)
Приз жюри ФИПРЕССИ в коротком метре
– «1 килограмм», реж. Парк Ён-Джу
(Республика Корея)
Приз жюри НЕТПАК
– «Близкие
», реж. Ксения Зуева
(Россия)
Специально упоминание жюри НЕТПАК
– «Пластиковый Китай», реж. Цзе-Лян Ван (Китай)
Приз Юла Бриннера за лучший актерский дебют
– Эрик Холявко-Гришин и Диана Антосяк (фильм «Что-то не так с родителями
», реж. Таисия Игуменцева
)
Специальный приз оргкомитета
«Мотор, свет, занавес» - Александру Мелкумову за спектакль «Стена»
Приз зрительских симпатий
(присуждается за лучший российский фильм программы) – «Карп отмороженный
», реж. Владимир Котт
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