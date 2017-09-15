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«Теснота» Кантемира Балагова признана лучшим фильмом фестиваля «Меридианы Тихого»

15 сентября
2017 год

Новости кино >>
15 сентября 2017
Во Владивостоке подвели итоги международного кинофестиваля стран Азиатско-тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Лучшим фильмом конкурсной программы стала российская картина «Теснота» Кантемира Балагова. Исполнительница главной роли Дарья Жовнер получила приз за лучшую женскую роль.

«Теснота» Кантемира Балагова признана лучшим фильмом фестиваля «Меридианы Тихого»

Награды получал сценарист ленты Антон Яруш, который не скрывал, что готовился к выходу на сцену и сказал на церемонии такую выдающуюся речь:

«Я видел несколько фильмов конкурсной программы. Разных фильмов из разных стран. Но все эти фильмы объединяет общая тема. И это теснота. Теснота места, теснота традиций, семейная теснота, и самая страшная - внутренняя теснота, когда ты не можешь выйти за рамки своего собственного мира, боясь узнать мир другого, отличного от тебя человека. Это рождает фобии, дискриминацию и распускает руки. Тебя могут не пустить в хлебный магазин или барбершоп, убить, потому что одет «не по понятиям», травить в школе, потому что ты толстая или родилась с другим цветом кожи. И много чего еще могут.

На нас, людей культуры, тех кто делает кино, отчасти лежит ответственность за то состояние, в котором оказалось наше общество и культура сегодня. Пока мы его окончательно его не потеряли, нам важно попытаться исправить ситуацию. Мы должны образовывать и воспитывать, говоря о людях разных, но равных. Мы должны осуждать любые формы дискриминации и бороться с ксенофобией. Нам важно перестать заниматься объективацией женщин. Мы должны показывать, что любое тело прекрасно, а национальность, религиозная принадлежность, сексуальная ориентация или гендерная идентичность, не должны определять наше отношение к человеку, потому что только личность, стоящая за всем этим, имеет хоть какое-то значение.

И я верю, что мы сможем. Потому что за нами правда, любовь и достоинство. Иначе теснота убьет всех нас».

«Теснота» Кантемира Балагова признана лучшим фильмом фестиваля «Меридианы Тихого»

Получая награду за Дарью Жовнер, Антон Яруш отметил, что «Теснота» была на нескольких фестивалях, и они всегда ждали приз за лучшую женскую роль, но никогда его не получали. Это первая серьезная награда потрясающей актрисе, которая сыграла девушку из еврейской семьи из Кабардино-Балкарии, существующую в тесных рамках семейных традиций, общественных и национальных условностей и пытающуюся их преодолеть.

Председателем жюри 15-ого юбилейного кинофестиваля во Владивостоке была режиссер Алла Сурикова.

Остальные награды распределились следующим образом:

Лучшая мужская роль – ансамбль актеров картины «13 лет пустоты», реж. Такуми Сайто (Япония)
Лучший сценарий – «Прощай, энтузиазм», реж. Владимир Дюран (Аргентина, Колумбия)
Лучший короткометражный фильм – «Шалава», реж. Люси Шродер (Австралия)
Специальный приз жюри – «Колумбус», реж. Коганада (США)
Приз жюри ФИПРЕССИ в полном метре – «Король», реж. Найлз Аталла (Чили, Франция)
Приз жюри ФИПРЕССИ в коротком метре – «1 килограмм», реж. Парк Ён-Джу
(Республика Корея)
Приз жюри НЕТПАК – «Близкие», реж. Ксения Зуева (Россия)
Специально упоминание жюри НЕТПАК – «Пластиковый Китай», реж. Цзе-Лян Ван (Китай)
Приз Юла Бриннера за лучший актерский дебют – Эрик Холявко-Гришин и Диана Антосяк (фильм «Что-то не так с родителями», реж. Таисия Игуменцева)
Специальный приз оргкомитета «Мотор, свет, занавес» - Александру Мелкумову за спектакль «Стена»
Приз зрительских симпатий (присуждается за лучший российский фильм программы) – «Карп отмороженный», реж. Владимир Котт

Екатерина Визгалова
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«Теснота» Кантемира Балагова признана лучшим фильмом фестиваля «Меридианы Тихого» фотографии
«Теснота» Кантемира Балагова признана лучшим фильмом фестиваля «Меридианы Тихого» фотографии
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