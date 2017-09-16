ТВ-3 инвестирует
до 100 миллионов рублей в производство российских сериалов по итогам шоу «Быть или не быть 2», об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Канал планирует вложить деньги в создание пилотных серий новых сериалов по результатам интерактивного шоу талантов «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам». В настоящий момент на шоу поступило уже 100 заявок, из них 75 представлены городами России, несколько заявок пришли из-за рубежа.
Победители шоу, чьи проекты выберет экспертное жюри и зрители телеканала, получат средства на производство профессиональной пилотной серии. Оценивать качество заявок в составе жюри будут профессионалы и звезды кино- и теле- индустрии: в составе жюри телешоу заявлены продюсеры Валерий Тодоровский
и Игорь Толстунов
, режиссёры Жора Крыжовников
, Анна Меликян
, Борис Хлебников
, Александр Котт
, Пётр Буслов
, актёры Александр Петров
, Мария Шалаева
, Ирина Горбачёва
и Кирилл Плетнёв
. Проекты победителей должны будут появиться в эфире ТВ-3 в 2018 году.
«На рынке не хватает оригинальных идей и сценариев. Поэтому канал делает ставку на раскрытие молодых неизвестных авторов из регионов, которым в условиях концентрации кинобизнеса в столичных мегаполисах сложнее заявить о себе. С новым шоу ТВ-3 предлагает возможности социального лифта для авторов, независимо от их происхождения, образования, возраста и опыта»
, - прокомментировал генеральный продюсер ТВ-3 Евгений Никишов.
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