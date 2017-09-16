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ТВ-3 инвестирует до 100 миллионов рублей в производство российских сериалов

16 сентября
2017 год

Новости кино >>
16 сентября 2017
ТВ-3 инвестирует до 100 миллионов рублей в производство российских сериалов по итогам шоу «Быть или не быть 2», об этом сообщает пресс-служба телеканала.

ТВ-3 инвестирует до 100 миллионов рублей в производство российских сериалов

Канал планирует вложить деньги в создание пилотных серий новых сериалов по результатам интерактивного шоу талантов «Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам». В настоящий момент на шоу поступило уже 100 заявок, из них 75 представлены городами России, несколько заявок пришли из-за рубежа.

Победители шоу, чьи проекты выберет экспертное жюри и зрители телеканала, получат средства на производство профессиональной пилотной серии. Оценивать качество заявок в составе жюри будут профессионалы и звезды кино- и теле- индустрии: в составе жюри телешоу заявлены продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссёры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Пётр Буслов, актёры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачёва и Кирилл Плетнёв. Проекты победителей должны будут появиться в эфире ТВ-3 в 2018 году.

«На рынке не хватает оригинальных идей и сценариев. Поэтому канал делает ставку на раскрытие молодых неизвестных авторов из регионов, которым в условиях концентрации кинобизнеса в столичных мегаполисах сложнее заявить о себе. С новым шоу ТВ-3 предлагает возможности социального лифта для авторов, независимо от их происхождения, образования, возраста и опыта», - прокомментировал генеральный продюсер ТВ-3 Евгений Никишов.
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