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«КАРО 13 Кунцево» пройдет фестиваль блокбастеров

16 сентября
2017 год

Новости кино >>
16 сентября 2017
С 15 сентября по 1 октября в кинозалах нового мегаплекса «КАРО 13 Кунцево» пройдёт фестиваль блокбастеров, который смогут посетить все желающие, пройдя регистрацию на сайте «КАРО». Новость сообщает пресс-служба сети кинотеатров.

«КАРО 13 Кунцево» пройдет фестиваль блокбастеров

В рамках фестиваля зрители вновь увидят на большом экране хиты проката, среди которых «Форсаж 8», «Мстители: Эра Альтрона», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Мумия»; анимационные хиты, включая «Босс-молокосос», «Зверополис», «Монстры на каникулах 2»; а также российские фильмы «Викинг» и «Экипаж», вошедшие в тройку самых кассовых картин национального проката.

Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации на сайте.

Кинотеатр нового поколения «КАРО 13 Кунцево» начнет работу 15 сентября. Мегаплекс предлагает своим гостям 13 современных залов, один из которых спроектирован и оборудован в соответствии со стандартами IMAX®.
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ВикингЗверополисМстители: Эра АльтронаМумияТрансформеры: Последний рыцарьФорсаж 8Экипаж

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«КАРО 13 Кунцево» пройдет фестиваль блокбастеров фотографии
«КАРО 13 Кунцево» пройдет фестиваль блокбастеров фотографии
«КАРО 13 Кунцево» пройдет фестиваль блокбастеров фотографии
«КАРО 13 Кунцево» пройдет фестиваль блокбастеров фотографии
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