«КАРО 13 Кунцево» пройдет фестиваль блокбастеров

С 15 сентября по 1 октября в кинозалах нового мегаплекса «КАРО 13 Кунцево» пройдёт фестиваль блокбастеров, который смогут посетить все желающие, пройдя регистрацию на сайте «КАРО». Новость сообщает пресс-служба сети кинотеатров.
В рамках фестиваля зрители вновь увидят на большом экране хиты проката, среди которых «Форсаж 8»
, «Мстители: Эра Альтрона»
, «Трансформеры: Последний рыцарь»
, «Мумия»
; анимационные хиты, включая «Босс-молокосос»
, «Зверополис»
, «Монстры на каникулах 2»
; а также российские фильмы «Викинг»
и «Экипаж»
, вошедшие в тройку самых кассовых картин национального проката.
Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации на сайте
.
Кинотеатр нового поколения «КАРО 13 Кунцево» начнет работу 15 сентября. Мегаплекс предлагает своим гостям 13 современных залов, один из которых спроектирован и оборудован в соответствии со стандартами IMAX®.
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